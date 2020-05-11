Представитель ЛНА назвал турецкие силы в Ливии оккупантами и законными целями

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара считает находящиеся в стране турецкие войска оккупационными силами и рассматривают их в качестве законной цели. Об этом заявил в понедельник ТАСС ее официальный представитель генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

"Присутствующие в Ливии турецкие силы являются оккупационными, поэтому они и их наемники из числа сирийцев являются легитимной целью во время операций армии, - указал он. - Что делают турецкие солдаты и боевая техника в Ливии? На самом деле, война с Турцией началась еще в 2014 году и продолжается до сих пор".

В воскресенье МИД Турции обвинил ЛНА в атаках на гражданскую инфраструктуру в Триполи, в том числе на посольство республики, пообещав в случае дальнейших нападений против турецких представительств и интересов Анкары в Ливии считать формирования Хафтара "законной целью" для ответного удара. Еще до этого заявления аль-Мисмари в комментариях ТАСС подчеркивал, что армия придерживается международных конвенций и не обстреливает дипломатические миссии в столице, а ее операции направлены исключительно против террористов.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. 27 апреля ЛНА объявила о взятии на себя управления государством и тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания ПНС. Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств. В ПНС назвали его "попыткой нового переворота", а позднее отвергли выдвинутое армией предложение о прекращении огня на время священного для мусульман месяца рамадан.