Globo: экс-президента Petrobras повторно приговорили к тюремному сроку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /ТАСС/. Бразильский суд в понедельник приговорил экс-президента государственной нефтегазовой компании Petrobras Алдемира Бендине к шести годам и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщил телеканал Globo.

В августе 2019 года первый приговор экс-функционера госкомпании по этому делу был отменен из-за процессуальных нарушений. Тогда осужденного в рамках масштабной операции "Автомойка" к 11 годам тюрьмы за коррупционные преступления Бендине отпустили дожидаться повторного рассмотрения своего дела судом первой инстанции на свободе.

По версии стороны обвинения Бендине в 2015 году получил от бразильской строительной фирмы Odebrecht 3 млн реалов (около $1 млн на тот момент) в обмен на покровительство и содействие в делах с Petrobras. Помимо тюремного срока суд также назначил ему штраф в размере 850 МРОТ на момент совершения преступления, без уплаты которого Бендине не сможет рассчитывать на смягчение наказания в будущем.

Антикоррупционная операция "Автомойка"(с порт. Lava Jato) была начата правоохранительными органами в Бразилии в 2014 году Ее название связано с расследованием дела о коррупции на автомойке в городе Куритиба (административный центр штата Парана на юге Бразилии). В ходе следствия ее владелец Альберто Юсеф, согласившийся сотрудничать со следствием, рассказал о схемах отмывания денег в государственной нефтяной компании Petrobras.

Позже расследование по подозрениям в коррупции началось в отношении других компаний, в их числе известная строительная компания Odebrecht, крупнейший национальный производитель говядины JBS SA, энергетический холдинг Eletrobras и госкомпания Eletronuclear. Следствие подтвердило, что они финансировали предвыборные кампании видных политиков в обмен на госконтракты и политическую протекцию. По данным бразильских СМИ, личные доходы участников схем варьировались от 1 до 5% от стоимости госконтрактов.