{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп не пояснил, в каком именно крупнейшем политическом преступлении он обвиняет Обаму

Действующий президент США призвал следить за событиями в стране "в ближайшие недели"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник не стал пояснять, в каком именно крупнейшем политическом преступлении за всю историю страны он обвиняет своего предшественника Барака Обаму.

На брифинге в Розовом саду Белого дома американского лидера попросили пояснить, какое именно преступление, по версии Трампа, совершил Обама. "Обамагейт! Он продолжается уже давно, <...> [и начался] еще до того, как меня избрали [на пост президента]. Позор, что такое происходит", - ответил президент.

По его словам, исходя из опубликованной в СМИ информации, "это только начало". "Происходило нечто ужасное. Такого никогда не должно повторяться в нашей стране", - отметил президент. Он призвал следить за событиями в стране "в ближайшие недели".

Его вновь попросили пояснить, в чем конкретно заключается преступление Обамы. "Вы сами знаете, в чем заключается преступление. Преступление весьма очевидно всем. Все, что вам следует, так это читать газеты", - заключил Трамп.

В воскресенье глава государства в Twitter размещал сообщения своих сторонников, в которых Обама подвергался резкой критике. В частности, Трамп опубликовал у себя на странице изображение с демократом, на котором написано: "Первый экс-президент [США], когда-либо выступавший против своего преемника". Глава Белого дома также разместил у себя сообщение одного из консервативных комментаторов, который утверждал, что Обама "на протяжении последних недель на посту президента избирал своей мишенью новых должностных лиц и саботировал новую администрацию [Трампа]". "Крупнейшее политическое преступление в американской истории, безусловно!" - прокомментировал Трамп в Twitter это утверждение.

По мнению местных обозревателей, это может быть связано с сообщениями в СМИ о том, что Барак Обама выразил обеспокоенность по поводу решения министерства юстиции прекратить уголовное дело в отношении бывшего помощника Трампа по национальной безопасности отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна.

Теги
Обама, БаракСШАТрамп, ДональдФлинн, Майкл
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Первый после перерыва брифинг Трампа по коронавирусу закончился конфликтом с журналистами
Корреспондент CBS задала президенту вопрос, зачем он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС