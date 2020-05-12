Трамп не пояснил, в каком именно крупнейшем политическом преступлении он обвиняет Обаму

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник не стал пояснять, в каком именно крупнейшем политическом преступлении за всю историю страны он обвиняет своего предшественника Барака Обаму.

На брифинге в Розовом саду Белого дома американского лидера попросили пояснить, какое именно преступление, по версии Трампа, совершил Обама. "Обамагейт! Он продолжается уже давно, <...> [и начался] еще до того, как меня избрали [на пост президента]. Позор, что такое происходит", - ответил президент.

По его словам, исходя из опубликованной в СМИ информации, "это только начало". "Происходило нечто ужасное. Такого никогда не должно повторяться в нашей стране", - отметил президент. Он призвал следить за событиями в стране "в ближайшие недели".

Его вновь попросили пояснить, в чем конкретно заключается преступление Обамы. "Вы сами знаете, в чем заключается преступление. Преступление весьма очевидно всем. Все, что вам следует, так это читать газеты", - заключил Трамп.

В воскресенье глава государства в Twitter размещал сообщения своих сторонников, в которых Обама подвергался резкой критике. В частности, Трамп опубликовал у себя на странице изображение с демократом, на котором написано: "Первый экс-президент [США], когда-либо выступавший против своего преемника". Глава Белого дома также разместил у себя сообщение одного из консервативных комментаторов, который утверждал, что Обама "на протяжении последних недель на посту президента избирал своей мишенью новых должностных лиц и саботировал новую администрацию [Трампа]". "Крупнейшее политическое преступление в американской истории, безусловно!" - прокомментировал Трамп в Twitter это утверждение.

По мнению местных обозревателей, это может быть связано с сообщениями в СМИ о том, что Барак Обама выразил обеспокоенность по поводу решения министерства юстиции прекратить уголовное дело в отношении бывшего помощника Трампа по национальной безопасности отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна.