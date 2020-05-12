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Пандемия коронавируса нового типа

Советник Трампа заявил, что Китаю "придется заплатить" за распространение коронавируса

Питер Наварро считает, что Пекин не принял достаточных мер для ограничения поездок инфицированных граждан в другие страны

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро полагает, что власти Китая причинили миру серьезный ущерб, якобы позволив новому коронавирусу распространиться, и должны будут понести за это ответственность. Об этом советник президента США Дональда Трампа заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC.

Наварро выступил с утверждением, что Пекин не принял достаточных мер для ограничения поездок инфицированных граждан в другие страны. "Они запретили рейсы из Уханя в Пекин и Шанхай, но их вполне можно было осуществлять в Милан и Нью-Йорк", - отметил он. По версии советника Трампа, "сотни тысяч китайцев широко распространили" вирус, что создало условия для начала пандемии.

"Они нанесли миру огромный ущерб", - сказал Наварро. "Китаю придется заплатить по счетам", - добавил он. По его утверждению, "речь идет не о том, чтобы наказать их, а о том, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности". Наварро не уточнил, какие меры США могут принять в отношении Китая. Он уклонился от ответа на вопрос о том, могут ли данные шаги касаться торговли между странами.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

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СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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