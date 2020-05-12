{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Трамп собрал рекордную сумму пожертвований за месяц

Его вероятный соперник на предстоящих выборах, бывший вице-президент США Джозеф Байден в апреле получил от сторонников $60,5 млн

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в апреле набрал $61,7 млн пожертвований на переизбрание главой государства на второй срок на выборах в ноябре. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии, собрал в апреле на предвыборную борьбу $60,5 млн. Об этом сообщили в понедельник избирательные штабы республиканца и демократа.

На эту тему
Их осталось двое. Трамп и Байден сойдутся в схватке за Белый дом, а Берни Сандерс уходит

"Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) сегодня объявил, что совместные комитеты Дональда Трампа и НКРП набрали $61,7 млн в апреле, рекордно высокий показатель за месяц", - говорится в сообщении избирательного штаба Трампа. Общая сумма пожертвований на его избирательную кампанию достигла $742 млн. Из них не израсходовано более $255 млн наличными.

Штаб Байдена проинформировал о том, что пожертвования на избирательные цели бывшего вице-президента в прошлом месяце составили $60,5 млн. В марте этот показатель составлял около $79 млн.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Первый после перерыва брифинг Трампа по коронавирусу закончился конфликтом с журналистами
Корреспондент CBS задала президенту вопрос, зачем он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС