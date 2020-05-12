Трамп собрал рекордную сумму пожертвований за месяц

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в апреле набрал $61,7 млн пожертвований на переизбрание главой государства на второй срок на выборах в ноябре. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии, собрал в апреле на предвыборную борьбу $60,5 млн. Об этом сообщили в понедельник избирательные штабы республиканца и демократа.

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"Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) сегодня объявил, что совместные комитеты Дональда Трампа и НКРП набрали $61,7 млн в апреле, рекордно высокий показатель за месяц", - говорится в сообщении избирательного штаба Трампа. Общая сумма пожертвований на его избирательную кампанию достигла $742 млн. Из них не израсходовано более $255 млн наличными.

Штаб Байдена проинформировал о том, что пожертвования на избирательные цели бывшего вице-президента в прошлом месяце составили $60,5 млн. В марте этот показатель составлял около $79 млн.