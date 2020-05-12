{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Стратегии нацбезопасности Польши Россию назвали главной угрозой

Документ 12 мая утвердил президент страны Анджей Дуда

ВАРШАВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда утвердил во вторник новую Стратегию национальной безопасности, по мнению авторов которой политика России является основной угрозой для республики. Церемония подписания документа состоялась в президентском дворце и транслировалась Польским телевидением.

"Самую серьезную угрозу представляет <...> политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы", - утверждается в тексте основного польского документа в области обороны и безопасности. Главным ответом на эту угрозу, согласно стратегии, должно быть укрепление связей с Евросоюзом и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП.

Как рассказал глава играющего ключевую роль в формировании стратегии Бюро национальной безопасности Павел Солох, такой подход был принят в результате "детального анализа действий РФ". "Мы демонстрируем позицию, которая есть в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим действуем так, чтобы показать наши возможности в сфере обороны и сдерживания", - сообщил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании "принципа равной неделимости безопасности", который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации саммита ОБСЕ, состоявшегося в столице Казахстана в 2010 году.

Другие положения стратегии

В стратегию также вошли актуальные положения, принятые в связи с распространением нового коронавируса. "Глобализация и неограниченные возможности быстрого перемещения людей по всему миру создают ряд угроз для здоровья и жизни людей, в том числе польских граждан. Их источником могут быть устойчивые к лекарственным средствам бактерии и вирусы, приводящие к значительным негативным последствиям для здоровья, экономики и общества, о чем свидетельствует пандемия коронавируса SARS-CoV-2", - указывается в документе.

Помимо внешних угроз и сотрудничества с союзниками, в стратегии описываются внешнеполитические задачи на фоне современных угроз, вытекающих из развития интернета и электронной передачи данных. Подчеркивается, что разработка новых решений на основе широкополосных сетей фиксированной и мобильной связи (5G и последующих поколений), квантовых технологий, автоматизации служб, нанотехнологий и искусственного интеллекта формирует новые возможности для развития в Польше, одновременно создавая неизвестные ранее угрозы.

Данная стратегия - основной документ польского государства, касающийся безопасности и обороны. Его проект готовит правительство на основании рекомендаций Бюро национальной безопасности. Документ утверждается президентом. Стратегия представляет собой основу для формирования исполнительных актов, касающихся безопасности государства. Последняя такого рода стратегия была принята в Польше в 2014 году.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссияПольшаДуда, Анджей
Реклама на ТАСС
Дело о шпионаже австрийского военного в пользу РФ
В Австрии 9 июня вынесут приговор обвиняемому в шпионаже в пользу РФ отставному военному
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС