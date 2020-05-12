В Стратегии нацбезопасности Польши Россию назвали главной угрозой

ВАРШАВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда утвердил во вторник новую Стратегию национальной безопасности, по мнению авторов которой политика России является основной угрозой для республики. Церемония подписания документа состоялась в президентском дворце и транслировалась Польским телевидением.

"Самую серьезную угрозу представляет <...> политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы", - утверждается в тексте основного польского документа в области обороны и безопасности. Главным ответом на эту угрозу, согласно стратегии, должно быть укрепление связей с Евросоюзом и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП.

Как рассказал глава играющего ключевую роль в формировании стратегии Бюро национальной безопасности Павел Солох, такой подход был принят в результате "детального анализа действий РФ". "Мы демонстрируем позицию, которая есть в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим действуем так, чтобы показать наши возможности в сфере обороны и сдерживания", - сообщил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании "принципа равной неделимости безопасности", который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации саммита ОБСЕ, состоявшегося в столице Казахстана в 2010 году.

Другие положения стратегии

В стратегию также вошли актуальные положения, принятые в связи с распространением нового коронавируса. "Глобализация и неограниченные возможности быстрого перемещения людей по всему миру создают ряд угроз для здоровья и жизни людей, в том числе польских граждан. Их источником могут быть устойчивые к лекарственным средствам бактерии и вирусы, приводящие к значительным негативным последствиям для здоровья, экономики и общества, о чем свидетельствует пандемия коронавируса SARS-CoV-2", - указывается в документе.

Помимо внешних угроз и сотрудничества с союзниками, в стратегии описываются внешнеполитические задачи на фоне современных угроз, вытекающих из развития интернета и электронной передачи данных. Подчеркивается, что разработка новых решений на основе широкополосных сетей фиксированной и мобильной связи (5G и последующих поколений), квантовых технологий, автоматизации служб, нанотехнологий и искусственного интеллекта формирует новые возможности для развития в Польше, одновременно создавая неизвестные ранее угрозы.

Данная стратегия - основной документ польского государства, касающийся безопасности и обороны. Его проект готовит правительство на основании рекомендаций Бюро национальной безопасности. Документ утверждается президентом. Стратегия представляет собой основу для формирования исполнительных актов, касающихся безопасности государства. Последняя такого рода стратегия была принята в Польше в 2014 году.