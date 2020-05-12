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Меркель обсудила с премьером Украины реформы, борьбу с коррупцией и коронавирус

Канцлер пообещала премьер-министру поддержку для продолжения курса реформ

БЕРЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник провела с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем переговоры в видеоформате. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Они говорили о двусторонних и экономических отношениях, о ходе реформ на Украине и о ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер пообещала премьер-министру поддержку для продолжения курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, в реформировании системы юстиции, а также в сфере борьбы с коррупцией", - отметил Зайберт.

Шмыгаль со своей стороны заверил, что его правительство будет продолжать курс на проведение реформ "в тесном согласовании с ЕС и МВФ", говорится в сообщении.

"Канцлер и премьер-министр также говорили о мерах по противодействию пандемии коронавируса. Канцлер заверила, что проверит возможность поддержки [Украины] в борьбе с этим кризисом", - отметил Зайберт, не приведя подробностей на этот счет.

В пресс-службе напомнили, что ФРГ является одним из ключевых торговых партнеров Украины, взаимный торговый оборот составил в 2019 году 7,8 млрд евро. В республике ведут бизнес около 2 тыс. немецких фирм. С 2014 года Германия выделила Украине в общей сложности 1,2 млрд евро в качестве поддержки.

Теги
УкраинаГермания
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