Два бомбардировщика ВВС США пролетели вблизи Японии и Корейского полуострова

ТАСС, 12 мая. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer совершили полет вокруг части Японских островов и приблизились к Корейскому полуострову. Об этом во вторник сообщает отслеживающий передвижения авиации сервис Aircraft Spots в Twitter.

В сообщении отмечается, что вылет был совершен с базы Андерсен на острове Гуам, в ходе него бомбардировщики входили в воздушное пространство Южной Кореи и Японии. Дозаправку бортов обеспечивали два самолета KC-135R.

При этом сервис не приводит точной информации о времени, скорости и высоте полета.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные источники, ранее во вторник самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и борт радиоэлектронной разведки RC-12X ВВС США осуществили полет над Сеулом и соседним с ним городом Инчхон.

6 мая сообщалось, что ВВС США разместили на авиационной базе Андерсен на Гуаме четыре стратегических бомбардировщика B-1B. Они пришли на смену ранее размещавшимся на острове бомбардировщикам B-52H Stratofortress.