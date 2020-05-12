Два бомбардировщика ВВС США пролетели вблизи Японии и Корейского полуострова

ТАСС, 12 мая. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer совершили полет вокруг части Японских островов и приблизились к Корейскому полуострову. Об этом во вторник сообщает отслеживающий передвижения авиации сервис Aircraft Spots в Twitter.
USAF B-1Bs MARCO01 & 02 executed a flight from Andersen AFB, Guam into the Sea of Japan and the East China Sea.— Aircraft Spots (@AircraftSpots) May 12, 2020
USAF KC-135Rs GRUEL11 & 12 provided tanker support. pic.twitter.com/RL8YCSgvhK
В сообщении отмечается, что вылет был совершен с базы Андерсен на острове Гуам, в ходе него бомбардировщики входили в воздушное пространство Южной Кореи и Японии. Дозаправку бортов обеспечивали два самолета KC-135R.
При этом сервис не приводит точной информации о времени, скорости и высоте полета.
Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные источники, ранее во вторник самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и борт радиоэлектронной разведки RC-12X ВВС США осуществили полет над Сеулом и соседним с ним городом Инчхон.
6 мая сообщалось, что ВВС США разместили на авиационной базе Андерсен на Гуаме четыре стратегических бомбардировщика B-1B. Они пришли на смену ранее размещавшимся на острове бомбардировщикам B-52H Stratofortress.