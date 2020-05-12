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Суд не продлил меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому

София Федина сообщила, что Государственное бюро расследований Украины представило документ о том, что расследование по ее делу завершено

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Суд не продлил действие меры пресечения в виде личного обязательства в отношении депутата Верховной рады Софии Федины, которая обвиняется в угрозе убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сама Федина, депутат от партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший украинский президент Петр Порошенко, написала во вторник на своей странице в Facebook.

"Суд не продлил меру пресечения, так как прошли сроки", - сообщила депутат София Федина. Официальным заявлением суда по поводу состоявшихся во вторник слушаний ТАСС не располагает.

Федина добавила, что Государственное бюро расследований Украины (ГБР) представило документ о том, что расследование по ее делу завершено и по нему собрано достаточно доказательств, чтобы передать дело для рассмотрения в суд.

В марте Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Федине по делу об угрозе Зеленскому. Обвиняемой было запрещено покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следствия, она должны была являться на допросы и в суд. При этом суд избавил Федину от предписания носить электронный браслет. В марте Печерский райсуд Киева отказался также продлевать меру пресечения в виде личного обязательства украинской националистке Елене Беленькой (кличка Маруся Зверобой - прим. ТАСС), проходящей обвиняемой по тому же делу.

Расследование в отношении Федины, а также блогера и бывшей участницы украинской силовой операции в Донбассе Елены Беленькой, известной под прозвищем Маруся Зверобой, велось по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Посягательство на жизнь государственного деятеля". Уголовное дело против них было открыто после их переписки в соцсетях в конце октября 2019 года о том, при каких обстоятельствах украинский президент может погибнуть. Федина заявила, что ее слова лишь "предупреждение", а не угроза.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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