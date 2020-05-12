МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств запланировано на 15 октября в столице Узбекистана. Об этом сообщили во вторник в Исполкоме Содружества по итогам заседания СМИД, которое прошло в формате видеоконференции.

"Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено на 15 октября 2020 года в Ташкенте накануне заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что саммит СНГ планируется провести 16 октября в Ташкенте. В текущем году в СНГ председательствует Узбекистан. Часть одобренных на заседании СМИД проектов документов будет вынесена на рассмотрение Совета глав государств СНГ.