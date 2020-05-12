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Президент Афганистана приказал силовикам перейти в наступление на террористов

Ранее экстремисты совершили атаки в Кабуле и провинции Нангархар, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей

ТАСС, 12 мая. Президент Афганистана Ашраф Гани отдал во вторник силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против террористов. Как передал афганский телеканал Tolo News, соответствующее заявление он сделал в обращении к нации после осуществленных ранее в тот же день экстремистами атак в Кабуле и провинции Нангархар, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей.

Глава государства приказал "силам страны перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок", орудующих на территории Афганистана.

Как указал Гани, радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) "игнорирует неоднократные призывы афганских властей к сокращению масштабов насилия и прекращению огня". По словам президента, призывы остановить войну "не означают слабость, а демонстрируют приверженность миру". Он вновь призвал сторонников движения "принять предложение [афганского правительства] о восстановлении мира в стране".

Некоторое время назад мощный взрыв прогремел во время похорон начальника полиции одного из округов в афганской провинции Нангархар. Жертвами атаки смертника, подорвавшего спрятанную под одеждой бомбу, стали 24 человека, почти 70 получили ранения.

Практически одновременно с терактом в Нангархаре группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу в западной части Кабула. В результате этой вылазки по меньшей мере 13 человек, включая двух новорожденных детей, погибли, 15 афганцев пострадали.

До сих пор ни одна из экстремистских группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за атаки в Нангархаре и Кабуле.

Теги
АфганистанГани, Ашраф
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