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Bild: власти Германии рассчитывают полностью открыть границы к 15 июня

По информации издания, официально о своих планах правительство ФРГ объявит на этой неделе

БЕРЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Власти Германии рассчитывают постепенно открыть границы с соседними государствами и полностью отказаться от контроля, введенного из-за пандемии коронавируса, к 15 июня. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на источники в МВД ФРГ.

По информации издания, официально о своих планах правительство ФРГ объявит уже на текущей неделе. Контроль предполагается заменить обычными выборочными проверками. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила вопрос открытия границ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, пишет газета. Во время заседания кабинета министров она сообщила, что пока Париж не готов вернуться к привычном режиму на границе, но французские власти рассчитывают восстановить его также к середине июня.

Bild отметила, что согласно плану Еврокомиссии, который оказался в распоряжении издания, сначала внутри ЕС будут открыты границы между странами с относительно похожей ситуацией с распространением коронавируса. Документ будет представлен в ближайшую среду.

С 16 марта ФРГ де-факто закрыла границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией, а позднее и с Бельгией, Нидерландами, Польшей и Чехией. Пересекать ее могут только люди, которые регулярно ездят на работу в приграничных районах. Сохранена также свобода передвижения товаров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Германия
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