Власти США полагают, что Ким Чен Ын здоров

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов придерживаются мнения, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил журналистам во вторник.

"Кажется, он выходит [на публику], перерезает ленты на [открытии] завода по производству удобрений, так что мы думаем, что у него, вероятно, все хорошо", - сказал он.

"Очень сложно получать информацию из КНДР, они не очень откровенны [в вопросе предоставления] информации, но они распространили фотографии, где он жив и здоров. Мы предполагаем, что так и есть", - добавил помощник президента США. При этом О'Брайен отказался сказать, удостоверились ли власти США в подлинности снимков, о которых идет речь. "Не могу сказать так или иначе. Это фото из открытого источника, мы видели одни и те же фото", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего 20 дней не появлялся на публике. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), 1 мая лидер КНДР принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Позднее были также опубликованы фотографии с мероприятия.