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Пандемия коронавируса нового типа

Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что в первую очередь сильно пострадают страны, зависящие от продажи энергоресурсов

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса нового типа грозит подорвать военную безопасность развивающихся государств, а возможно, и всего мира. С такой оценкой выступил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции Совета ЕС на уровне министров обороны.

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"Военная безопасность развивающихся государств - и не только их, а всего мира - может пострадать в результате пандемии", - заявил он. По его словам, в первую очередь сильно пострадают страны, зависящие от продажи энергоресурсов и всех остальных видов сырья, поскольку спрос на него падает во всем мире. "Тяжелый удар будет нанесен по регионам, зависящим от туризма, в то же время страны Запада не смогут принимать значительное количество мигрантов из проблемных государств в связи с ухудшением собственного экономического положения", - отметил Боррель.

"Все это приведет к серьезным экономическим проблемам, которые могут сопровождаться политическими проблемами, причем не только в соседних с ЕС государствах, но и во всем мире", - сказал он.

Согласно опубликованному 6 мая весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии в 2020 мировая экономика сократится на 3,5%, экономический спад в ЕС составит рекордные 7,7%.

 

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Боррель, ЖозепПандемия коронавируса нового типа
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