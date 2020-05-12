В США заявили, что предлагали России пути дистанцирования от Сирии и Ирана

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Вашингтон предлагал российской стороне дипломатические способы дистанцироваться от партнеров в Дамаске и Тегеране. С таким утверждением выступил во вторник на организованной Гудзоновским институтом видеоконференции спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Они [в России] понимают, что это (партнерство с властями Сирии и Ирана - прим. ТАСС) не лучший путь вперед", - заявил Джеффри. Дипломат выступил с утверждением, будто в Москве "недовольны [президентом Сирии Башаром] Асадом". При этом Джеффри заявил, что в России "не видят альтернативы" сотрудничеству с сирийскими властями, поскольку "непосредственно заинтересованы в Сирии", где по приглашению властей республики базируются российские военные и в восстановление экономики которой делаются инвестиции.

20 марта президент России Владимир Путин обсудил с Асадом ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Тогда Путин поздравил Асада с наступающим мусульманским праздником - Ночью вознесения пророка Мухаммеда (Лейлат аль-Исра валь-Мирадж), уточняли в Кремле. Канцелярия главы сирийского государства сообщала по итогам этого телефонного разговора, что Путин пожелал Сирии и ее народу преодолеть все переживаемые трудности и как можно скорее восстановить безопасность и стабильность в стране.