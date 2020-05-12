{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бразилии задержали аргентинского преступника времен военной хунты

Гонсало Санчеса считают одним из членов оперативной группы секретной тюрьмы, располагавшейся в школе механиков ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе, где проводили пытки и казни противников режима

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии задержала в понедельник бывшего офицера ВМС Аргентины Гонсало Санчеса, обвиняемого в преступлениях против человечества в годы правления военной хунты. Он скрывался от правосудия в курортном городке Парати, в 250 км к югу от Рио-де-Жанейро, сообщил во вторник журнал Veja.

Бывшего военного, находившегося в розыске по линии Интерпола, считают одним из членов оперативной группы секретной тюрьмы, располагавшейся в школе механиков ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе. В последние годы военной диктатуры здесь проводились пытки и казни противников режима, от тел которых впоследствии избавлялись, сбрасывая в океан с воздушных судов.

Гонсалес бежал из Аргентины в 2005 году. В 2013 году он был впервые арестован на территории крупнейшей латиноамериканской республики по аргентинскому запросу об экстрадиции, но в 2016 по решению суда был помещен в Бразилии под домашний арест. В 2019 году Федеральный верховный суд - высшая судебная инстанция Бразилии - разрешил экстрадировать 69-летнего аргентинца на родину, после чего тот скрылся от правосудия. В январе 2020 года был выдан новый ордер на его арест.

Теги
АргентинаБразилия
Реклама на ТАСС
Задержанный в Венесуэле наемник сообщил о встрече Гуайдо с главой Silvercorp в США в марте
Лидер оппозиции Венесуэлы встречался с Джорданом Гудро для обсуждения деталей вооруженного вторжения в Боливарианскую Республику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС