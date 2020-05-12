В Бразилии задержали аргентинского преступника времен военной хунты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии задержала в понедельник бывшего офицера ВМС Аргентины Гонсало Санчеса, обвиняемого в преступлениях против человечества в годы правления военной хунты. Он скрывался от правосудия в курортном городке Парати, в 250 км к югу от Рио-де-Жанейро, сообщил во вторник журнал Veja.

Бывшего военного, находившегося в розыске по линии Интерпола, считают одним из членов оперативной группы секретной тюрьмы, располагавшейся в школе механиков ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе. В последние годы военной диктатуры здесь проводились пытки и казни противников режима, от тел которых впоследствии избавлялись, сбрасывая в океан с воздушных судов.

Гонсалес бежал из Аргентины в 2005 году. В 2013 году он был впервые арестован на территории крупнейшей латиноамериканской республики по аргентинскому запросу об экстрадиции, но в 2016 по решению суда был помещен в Бразилии под домашний арест. В 2019 году Федеральный верховный суд - высшая судебная инстанция Бразилии - разрешил экстрадировать 69-летнего аргентинца на родину, после чего тот скрылся от правосудия. В январе 2020 года был выдан новый ордер на его арест.