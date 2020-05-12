Задержанный в Венесуэле наемник сообщил о встрече Гуайдо с главой Silvercorp в США в марте

ГАВАНА, 12 мая. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо лично встречался с главой американской охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро в Вашингтоне для обсуждения деталей вооруженного вторжения в Боливарианскую Республику. Об этом во вторник заявил один из задержанных ранее высадившихся в южноамериканской стране наемников Антонио Секеа, видео допроса которого транслировалось по государственному телевидению республики.

"В середине марта, когда Гуайдо находился в поездке в США, Джордан Гудро <...> сообщил нам по телефону, что находился на встрече с Гуайдо в Белом доме и что тот [Гуайдо] расценивал его в качестве военного советника для смещения режима в Венесуэле. Это придало нам уверенности и ощущения безопасности, поскольку годом ранее вы видели Джордана [Гудро] вместе со службами безопасности президента [США] Дональда Трампа", - сказал Секеа.

В прошлый четверг газета The Washington Post сообщила, что в октябре 2019 года венесуэльская оппозиция заключила контракт общей стоимостью $213 млн с американской охранной фирмой Silvercorp на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 мая венесуэльские власти объявили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро.

Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения президент Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.