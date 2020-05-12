Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия

БЕЛГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семь священников. Об этом сообщил во вторник черногорский портал In4s.

Полицейские задержали епископа и священников "из-за собрания граждан в организации СПЦ в Никшиче, чем нарушен приказ о запрете собраний", как заявил директор Управы полиции Веселин Вельович.

В Черногории верующие отмечают во вторник праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно в этот день на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией собрания запрещены, а подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.

12 апреля полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица. Вместе с митрополитом были задержаны священники и верующие. Кроме того, у разных храмов стражи порядка задерживали прихожан. Формальным поводом для отправки в отделения полиции для дачи показаний также стало несоблюдение введенных властями Черногории ограничительных мер в связи с коронавирусом, включая запрет покидать дома в выходные дни. Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться вместе даже по двое.

По мнению Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), задержание митрополита и священников представляет собой продолжение борьбы черногорской власти с канонической православной церковью под прикрытием борьбы с коронавирусом и является ударом по православию в целом.

Закон о свободе вероисповедания

Прихожане Сербской православной церкви с начала этого года проводили в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.