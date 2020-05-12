Чехия рассчитывает на консультации с РФ по вопросам взаимоотношений на уровне глав МИД

"Ожидаю, что мы могли бы начать консультации [об урегулировании разногласий] на уровне министров иностранных дел, - подчеркнул он. - В данный момент, однако, это вопрос [только начавшегося процесса] взаимного обмена [дипломатическими] нотами и контактов, происходящих между нашими (Чехии и России - прим. ТАСС) посольствами и министерствами".

ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек ожидает, что консультации между республикой и Россией по наиболее острым вопросам двусторонних отношений пройдут на уровне министров иностранных дел. Об этом он заявил во вторник в интервью Чешскому телевидению.

Петржичек отказался подробно развивать эту тему, отметив, что не хочет ничего транслировать российской стороне через СМИ. Между РФ и Чехией, по его словам, отсутствует необходимый для урегулирования взаимоотношений диалог. Этот факт негативно отражается и на экономическом сотрудничестве между Москвой и Прагой.

Министр также отказался прогнозировать, каким окажется результат российско-чешских консультаций. Темы, которые предстоит обсудить, он намерен определить совместно с российской стороной.

Россия готова к консультациям

Посольство РФ в Чехии в субботу сообщило в Facebook, что Россия готова начать консультации с республикой. "8 мая текущего года российская сторона официально уведомила чешскую сторону о согласии на проведение в соответствии со статьей 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года консультаций по наиболее острым вопросам взаимных отношений, к которым на данный момент относится, прежде всего, выполнение международно-правовых обязательств по сохранению исторических и военных памятников", - говорится в документе, распространенном дипломатическим представительством нашей страны.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил 5 мая, что МИД республики направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района. Посольство РФ в тот же день подтвердило получение ноты.

Эти консультации являются стандартным механизмом, который предусматривает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией. Как подчеркнул Петржичек, между странами "существует множество тем", в которых возникают разногласия.

Демонтаж памятника Коневу в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил 10 дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек выразил убежденность в том, что республика не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".