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Пентагон может выделить инвестиции для поддержки объявившей о банкротстве компании OneWeb

Это позволит сохранить возможности, которые нужны США с точки зрения национальной безопасности, сообщили в ведомстве
Штаб-квартира Министерства обороны США AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Штаб-квартира Министерства обороны США
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США рассматривает возможность выделения инвестиций для поддержки частных космических компаний, которым грозит банкротство в условиях пандемии, в том числе британского стартапа OneWeb. Об этом сообщил во вторник на видеофоруме в Институте аэрокосмических исследований Митчелла заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

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По его словам, Пентагон подготовил "список предлагаемых инвестиций, которые можно оперативно вложить, работая совместно с Белым домом и Конгрессом". Он подчеркнул, что эти инвестиции должны одновременно обеспечить нужны военного ведомства, но также помочь и коммерческому сектору.

"Что касается конкретно OneWeb и других, мы будем работать не только с Белым домом, но также с Конгрессом, и мы будем фокусироваться на только на OneWeb, но также на всех коммерческих космических компаниях, которым грозит банкротство, у которых возникают подобные проблемы", - отметил Томпсон.

Это, по его словам, позволит "сохранить возможности, которые нужны с точки зрения национальной безопасности", и одновременно с этим сделать так, чтобы у "потенциальных противников не было возможности приобрести эти средства и использовать их против" Соединенных Штатов.

Британская компания-стартап OneWeb в марте подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. При этом первоначально предполагалось, что компания выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году.

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