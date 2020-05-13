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Пандемия коронавируса нового типа

Канцлер Австрии заявил о возможной отмене контроля на границе с Швейцарией к июню

В обеих странах наблюдается хорошая динамика по снижению числа заражений коронавирусом, отметил Себастьян Курц

ТАСС, 13 мая. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает, что контроль на границе с Швейцарией, введенный для предотвращения распространения коронавируса, может быть полностью отменен к июню. Об этом он сообщил во вторник в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF.

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"Мы поддерживаем тесные контакты с правительством Швейцарии. Наша цель - уже в ближайшие дни договориться о значительном смягчении [ограничительных мер] и полностью отменить пограничный контроль к июню", - заявил Курц. Он добавил, что в обеих странах наблюдается хорошая динамика по снижению числа заражений коронавирусом.

Канцлер заявил, что Австрия также надеется на скорое снятие контроля на границе с Германией. "Переговоры с Германией идут прекрасно. Здесь также можно ожидать прорыва", - отметил Курц.

Власти Австрии для борьбы с распространением коронавируса ввели в марте санитарный и пограничный контроль на границах. 6 мая контроль продлили до конца месяца.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничения. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах, транспорте, общественных зданиях, держать дистанцию в один метр от окружающих в общественных местах. С середины мая планируется постепенно возобновить работу ресторанов, школ, отелей и музеев. Ослабление мер стало возможным благодаря сокращению ежедневного прироста числа заразившихся: до 1% по сравнению с 40% в марте.

Теги
АвстрияШвейцарияКурц, СебастьянПандемия коронавируса нового типа
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