Глава ВМС Колумбии сообщил об увольнении 14 военнослужащих после потери трех катеров

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Командующий ВМС Колумбии Эвелио Рамирес объявил, что 14 военнослужащих были уволены со службы после инцидента с тремя катерами, которых течение унесло на территорию Венесуэлы. Об этом он сообщил во вторник радиостанции La FM.

"Были уволены со службы подполковник, командир батальона морской пехоты № 51, а также капитан, начальник оперативного отдела и командир речных частей этого батальона", - заявил Рамирес.

Глава ВМС добавил, что три унтер-офицера и девять морских пехотинцев, которые непосредственно отвечали за катера, также были уволены.

9 мая Вооруженные силы Венесуэлы обнаружили в акватории страны три брошенных катера, принадлежащие ВМС Колумбии, с оружием на борту. Представители колумбийских ВМС заявили, что катера "были унесены течением". Позже президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что готов вернуть военную технику, если колумбийский лидер Иван Дуке его об этом попросит.