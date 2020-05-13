NYT: Байден победил на первичных выборах в штате Небраска

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, одержал победу на состоявшихся во вторник первичных выборах (праймериз) в штате Небраска. Об этом сообщила газета The New York Times .

По ее подсчетам, Байден заручился поддержкой 79,2% избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки на следующий день после проведения в штате Висконсине праймериз, получил 12,0% голосов. Эти показатели отражают данные с 29% участков, подсчет голосов еще продолжается.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, отложен из-за пандемии на 17-20 августа и пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 435 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Действующий американский президент Дональд Трамп, также победивший в Небраске, уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.