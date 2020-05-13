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В Сингапуре гражданин США получил тюремный срок за нарушение домашнего карантина

Американец проведет в тюрьме четыре недели

СИНГАПУР, 13 мая. /ТАСС/. Гражданин США был приговорен в Сингапуре к четырем неделям тюремного заключения за нарушение режима обязательного домашнего карантина, который он должен был отбывать после прибытия в страну. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении суда средней инстанции республики.

"44-летний мужчина, пилот гражданской авиации, прибыл в Сингапур из Австралии 3 апреля по краткосрочной визе, в соответствии с распоряжением правительства, ему было вручено предписание находиться в изоляции до 17 апреля", - отмечается в заявлении. Однако "через два дня он покинул территорию гостиницы и отправился на метро в торговый центр, где провел около трех часов", - уточняется в сообщении.

"Мужчина был признан виновным в нарушении закона о распространении инфекционных заболеваний", - подчеркнули в суде, приговорив его к "четыем неделям тюрьмы". Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет шесть месяцев лишения свободы, после отбытия наказания иностранцы депортируются из Сингапура.

Теги
СШАСингапурПандемия коронавируса нового типа
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