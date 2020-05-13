Суд отложил решение о прекращении дела экс-помощника Трампа по нацбезопасности Флинна

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия отложил вынесение решения по запросу Министерства юстиции США о прекращении уголовного дела в отношении Майкла Флинна, являвшегося до февраля 2017 года помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности. В распространенном во вторник распоряжении отмечается, что судья намерен вначале заслушать мнение сторонних юристов и независимых экспертных организаций.

"Учитывая нынешнее состояние дела, суд ожидает, что лица и организации попросят у суда разрешение на подачу меморандумов amicus curiae ("друга суда" - прим. ТАСС)", - говорится в постановлении судьи Эммета Салливана. Так называемые друзья суда в американской правовой системе - это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.

Как отмечают опрошенные газетой The New York Times эксперты, фактически этот шаг в деле Флинна означает, что судья может рассмотреть не только позицию Минюста США, решившего прекратить дело экс-помощника Трампа, но также и противников этого решения, которые критиковали его как политически мотивированное.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В феврале адвокаты Майкла Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя в виновным в даче ложных показаний ФБР.

Тем не менее 7 мая Министерство юстиции США объявило о том, что прекращает уголовное дело в отношении Флинна после оценки "всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию". Решение было принято после того, как министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько правомерно и законно действовали сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа с Флинном "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования".

Позднее пресс-секретарь президента Кейли Макинэни на брифинге для журналистов заявила, что, по мнению Белого дома, ФБР фактически совершило преступление против бывшего Флинна. По ее словам, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение Флинна.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.