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Помпео прибыл в Израиль

Это его первая зарубежная поездка почти за два месяца

ТАСС, 13 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео в среду утром прибыл в Израиль. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Рад быть в Израиле для координации действий с [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху и [спикером Кнессета (парламента) Бени] Ганцем для борьбы с двумя ключевыми угрозами, а именно с коронавирусом и Ираном. Израиль и США будут бороться с этими вызовами плечом к плечу", - отметил Помпео.

Как указывает Agence France-Presse, Помпео приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это его первая зарубежная поездка почти за два месяца. Ожидается, что он проведет две отдельные встречи с Нетаньяху и Ганцем в Иерусалиме.

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминПомпео, Майкл (Майк)
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