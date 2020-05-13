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Кризис на Украине

В ЛНР не наблюдают конструктивных изменений в переговорной позиции Киева

В ЛНР также отметили, что офис президента Украины расширил состав делегации на переговорах, чтобы разделить с Верховной радой и кабмином ответственность за невыполнение обязательств Киева

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Офис президента Украины расширил состав делегации на переговорах в минском формате, чтобы разделить с Верховной радой и кабмином ответственность за невыполнение обязательств Киева по реализации соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил в среду представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник накануне очередного раунда переговоров, которые пройдут в среду и в четверг в формате видеоконференции.

"Среди новых переговорщиков - депутаты Рады и члены кабинета министров. Так [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, который выступил инициатором этой ротации, стремится разделить ответственность за невыполнение обязательств. Она теперь не ограничивается только офисом президента, но и распространяется на Верховную раду и правительство", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

"Инициатива ротации и повышения номинального статуса представителей абсолютно односторонняя, имитирующая усиление внимания к процессу переговоров, но, кроме смены переговорщиков, каких-либо конструктивных изменений в переговорной позиции Киева не наблюдается", - подчеркнул представитель ЛНР. Он назвал "провальными для Киева" итоги заседания глав МИД "нормандской четверки", состоявшегося 30 апреля в формате видеоконференции.

Мирошник сообщил, что в первой половине дня в среду запланированы заседания политической и гуманитарной рабочих подгрупп контактной группы. Во второй половине дня проведут совещания подгруппы по безопасности и по экономическим вопросам. Итоговое заседание контактной группы запланировано на вторую половину дня четверга. Все заседания будут проходить в видеоформате.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая утвердил расширенный состав делегации Украины в контактной группе. Согласно его указу, глава делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе депутатов Верховной рады, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

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УкраинаКризис на Украине
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