Защита Януковича обвинила ГПУ в сокрытии допросов "грузинских снайперов" с "майдана"

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины (ГПУ) скрывает протоколы допроса так называемых "грузинских снайперов", которые участвовали в событиях на киевском "майдане" в 2014 году, а позднее были допрошены в Генеральной прокуратуре Белоруссии в рамках международной правовой помощи. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, накануне заочно арестованного судом Украины по делу о стрельбе в центре Киева шесть лет назад.

"Прокуроры офиса генпрокурора, помимо других доказательств, утаивают от суда факты допроса грузинских снайперов Генпрокуратурой Белоруссии и их показания, изобличающие действительно виновных в трагедии на "майдане" - [экс-президента Украины] Петра Порошенко, [экс-председателя Верховной рады] Андрея Парубия, [экс-депутата Рады] Сергея Пашинского, [участников событий на "майдане", отца и сына] Зиновия и Владимира Парасюков и других", - утверждают адвокаты.

"Утаивается, что массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов и другим должностным лицам, правительственным зданиям, а также захваты сотрудников милиции в плен, административных зданий, уничтожение транспорта, применение химических элементов к сотрудникам милиции, фактическое совершение террористического акта активистами "майдана" были организованы Парубием, Пашинским под руководством Петра Порошенко и [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили", - уточняет защита.

В "Авер Лекс" напомнили, что в сентябре 2019 года Генпрокуратура Украины в порядке международной помощи поручила Генпрокуратуре Белоруссии провести допрос "грузинских снайперов", "во время которого они подтвердили все ранее данные показания". Украинская прокуратура получила эти сведения в октябре 2019 года. Но "уже более семи месяцев они утаиваются от общества, а теперь еще и от суда", заявил один из адвокатов Януковича, партнер адвокатского объединения Виталий Сердюк.

Ранее защита Януковича сообщала, что в ходе допроса "грузинских снайперов" в Белоруссии были "подтверждены, в частности, сведения, что расстрелы [на "майдане"] начались со стрельбы по сотрудникам правоохранительных органов - "Беркуту", которые и стали первыми жертвами". Также адвокаты информировали, что, "по показаниям "грузинских снайперов", стрельба началась по команде Пашинского, а группа стрелков, в которую входили в том числе Парасюк и его отец, стреляла из здания консерватории, а потом переместилась в гостиницу "Украина" (оба здания расположены на площади Независимости - прим. ТАСС)". Информация об участии "грузинских снайперов" в событиях на киевском "майдане" в 2014 году неоднократно обнародовалась как защитой Януковича, так и посредством иных расследований. В частности, в феврале в США на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, показали документальный фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". В нем, кроме прочего, несколько "грузинских снайперов" заявили, что участвовали в событиях в украинской столице, сообщив, что их вербовкой для поездки на "майдан" занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили. Снайперы утверждают, что в Киев приехали по поддельным паспортам, а к организации стрельбы, по их словам, были причастны Парубий и Пашинский, которые также отвечали за снабжение снайперов оружием.

Дела Януковича

Печерский районный суд Киева 13 мая заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года. На заседании суда адвокаты заявили отвод группе прокуроров из-за их предвзятости. Защита также просила суд обеспечить участие Януковича на слушаниях по видеосвязи и привлечь на процесс независимых международных наблюдателей. Эти ходатайства также были отклонены. Кроме того, суд отказался обеспечить участие в деле 210 сотрудников правоохранительных органов, которые получили огнестрельные ранения в беспорядках 18 - 20 февраля 2014 года. "Несмотря на противодействие прокуратуры и преждевременное завершение судом стадии заявления ходатайств, защите, хоть и с боем, но все-таки удалось подать 15 томов материалов и доказательств причастности представителей бывшей власти к расстрелам на "майдане" 18-21 февраля 2014 года для приобщения к делу. Однако, в судебном заседании, которое публично транслировалось, суд их исследовать отказался", - раскритиковал действия суда Сердюк. В результате защита Януковича заявила о намерении обжаловать решение.

Ранее, 4 мая, Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца по другому делу - об узурпации власти. Полтора года назад, 24 января 2019 года, Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по статьям о госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны. При этом Янукович оправдан по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в регионах на западе страны, а также в центре Киева, где возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут". "Дело о снайперах" на "майдане" до сих пор остается нераскрытым.

21 февраля представители оппозиционных сил подписали с тогдашним президентом Виктором Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создания правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались и президент вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Верховной раде. Уже 22 февраля Верховная рада приняла постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначила досрочные выборы президента на которых позднее победил Петр Порошенко. Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск.