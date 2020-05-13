{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Защита Януковича обвинила ГПУ в сокрытии допросов "грузинских снайперов" с "майдана"

Также защита заявляет, что массовые беспорядки были организованы Петром Порошенко и Михаилом Саакашвили

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины (ГПУ) скрывает протоколы допроса так называемых "грузинских снайперов", которые участвовали в событиях на киевском "майдане" в 2014 году, а позднее были допрошены в Генеральной прокуратуре Белоруссии в рамках международной правовой помощи. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, накануне заочно арестованного судом Украины по делу о стрельбе в центре Киева шесть лет назад.

"Прокуроры офиса генпрокурора, помимо других доказательств, утаивают от суда факты допроса грузинских снайперов Генпрокуратурой Белоруссии и их показания, изобличающие действительно виновных в трагедии на "майдане" - [экс-президента Украины] Петра Порошенко, [экс-председателя Верховной рады] Андрея Парубия, [экс-депутата Рады] Сергея Пашинского, [участников событий на "майдане", отца и сына] Зиновия и Владимира Парасюков и других", - утверждают адвокаты.

"Утаивается, что массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов и другим должностным лицам, правительственным зданиям, а также захваты сотрудников милиции в плен, административных зданий, уничтожение транспорта, применение химических элементов к сотрудникам милиции, фактическое совершение террористического акта активистами "майдана" были организованы Парубием, Пашинским под руководством Петра Порошенко и [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили", - уточняет защита.

В "Авер Лекс" напомнили, что в сентябре 2019 года Генпрокуратура Украины в порядке международной помощи поручила Генпрокуратуре Белоруссии провести допрос "грузинских снайперов", "во время которого они подтвердили все ранее данные показания". Украинская прокуратура получила эти сведения в октябре 2019 года. Но "уже более семи месяцев они утаиваются от общества, а теперь еще и от суда", заявил один из адвокатов Януковича, партнер адвокатского объединения Виталий Сердюк.

Ранее защита Януковича сообщала, что в ходе допроса "грузинских снайперов" в Белоруссии были "подтверждены, в частности, сведения, что расстрелы [на "майдане"] начались со стрельбы по сотрудникам правоохранительных органов - "Беркуту", которые и стали первыми жертвами". Также адвокаты информировали, что, "по показаниям "грузинских снайперов", стрельба началась по команде Пашинского, а группа стрелков, в которую входили в том числе Парасюк и его отец, стреляла из здания консерватории, а потом переместилась в гостиницу "Украина" (оба здания расположены на площади Независимости - прим. ТАСС)". Информация об участии "грузинских снайперов" в событиях на киевском "майдане" в 2014 году неоднократно обнародовалась как защитой Януковича, так и посредством иных расследований. В частности, в феврале в США на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, показали документальный фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". В нем, кроме прочего, несколько "грузинских снайперов" заявили, что участвовали в событиях в украинской столице, сообщив, что их вербовкой для поездки на "майдан" занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили. Снайперы утверждают, что в Киев приехали по поддельным паспортам, а к организации стрельбы, по их словам, были причастны Парубий и Пашинский, которые также отвечали за снабжение снайперов оружием.

Дела Януковича

Печерский районный суд Киева 13 мая заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года. На заседании суда адвокаты заявили отвод группе прокуроров из-за их предвзятости. Защита также просила суд обеспечить участие Януковича на слушаниях по видеосвязи и привлечь на процесс независимых международных наблюдателей. Эти ходатайства также были отклонены. Кроме того, суд отказался обеспечить участие в деле 210 сотрудников правоохранительных органов, которые получили огнестрельные ранения в беспорядках 18 - 20 февраля 2014 года. "Несмотря на противодействие прокуратуры и преждевременное завершение судом стадии заявления ходатайств, защите, хоть и с боем, но все-таки удалось подать 15 томов материалов и доказательств причастности представителей бывшей власти к расстрелам на "майдане" 18-21 февраля 2014 года для приобщения к делу. Однако, в судебном заседании, которое публично транслировалось, суд их исследовать отказался", - раскритиковал действия суда Сердюк. В результате защита Януковича заявила о намерении обжаловать решение.

Ранее, 4 мая, Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца по другому делу - об узурпации власти. Полтора года назад, 24 января 2019 года, Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по статьям о госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны. При этом Янукович оправдан по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в регионах на западе страны, а также в центре Киева, где возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут". "Дело о снайперах" на "майдане" до сих пор остается нераскрытым.

21 февраля представители оппозиционных сил подписали с тогдашним президентом Виктором Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создания правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались и президент вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Верховной раде. Уже 22 февраля Верховная рада приняла постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначила досрочные выборы президента на которых позднее победил Петр Порошенко. Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСаакашвили, Михаил Николаевич
Реклама на ТАСС
Роухани назвал администрацию Трампа худшей в истории США
По словам президента Ирана, нынешний состав Белого дома "бесчеловечен, жесток и некомпетентен"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС