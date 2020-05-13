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Помпео в ходе выступления с Нетаньяху обвинил Иран в разжигании террора во время пандемии

При этом иранский народ испытывает страдания, подчеркнул госсекретарь США

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран продолжает разжигать террор по всему миру даже во время пандемии коронавируса. С таким утверждением он выступил в среду во время совместного выступления в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Даже во время нынешней пандемии Иран использует ресурсы режима аятолл для разжигания террора по всему миру. И это происходит в момент, когда иранский народ испытывает огромные страдания", - сказал Помпео. Выступление госсекретаря и премьера перед началом их переговоров в Иерусалиме транслировала пресс-служба правительства Израиля.

Нетаньяху в своем выступлении отметил, что в Израиле "глубоко ценят тот факт", что визит Помпео в еврейское государство в среду - это его первая зарубежная поездка во время пандемии коронавируса. По мнению премьера, это является "показателем силы нашего альянса (между США и Израилем - прим. ТАСС), а также приверженности [президента США] Дональда Трампа Государству Израиль".

Теги
СШАИранИзраильНетаньяху, БиньяминПомпео, Майкл (Майк)
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