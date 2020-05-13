МИД КНР назвал аморальным законопроект Сената США о санкциях против Китая из-за пандемии

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Внесенный в Сенат Конгресса США законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Китая из-за вспышки коронавируса, является аморальным. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Внесенный законодателями в Сенат Конгресса США законопроект абсолютно игнорирует факты. Они хотят начать расследование, руководствуясь "презумпцией виновности", чтобы переложить вину. Это аморально. Мы официально отвергаем подобное", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что с начала вспышки болезни, вызываемой коронавирусом нового типа (COVID-19), Китай тесно сотрудничал с Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР на полночь 13 мая (19:00 мск 12 мая), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 926, выздоровели 78 189 человек, умерли 4 633.