Роухани назвал администрацию Трампа худшей в истории США

ТЕГЕРАН, 13 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани назвал администрацию президента США Дональда Трампа худшей в истории этой страны. Речь Роухани транслировало в среду государственное телевидение.

"Такого Белого дома в США еще не было. Настолько бесчеловечного, жестокого и некомпетентного, - сказал он. - Посмотрите на госсекретаря этой страны. Он совершенно не знаком с основами политики".

Ранее в среду во время официального визита в Израиль госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран продолжает разжигать террор по всему миру даже во время пандемии COVID-19.