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Роухани назвал администрацию Трампа худшей в истории США

По словам президента Ирана, нынешний состав Белого дома "бесчеловечен, жесток и некомпетентен"

ТЕГЕРАН, 13 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани назвал администрацию президента США Дональда Трампа худшей в истории этой страны. Речь Роухани транслировало в среду государственное телевидение.

"Такого Белого дома в США еще не было. Настолько бесчеловечного, жестокого и некомпетентного, - сказал он. - Посмотрите на госсекретаря этой страны. Он совершенно не знаком с основами политики".

Ранее в среду во время официального визита в Израиль госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран продолжает разжигать террор по всему миру даже во время пандемии COVID-19.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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