{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении министра инфраструктуры

Дело против Владислава Криклия открыто за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газе

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия по иску депутата Верховной рады из фракции "Слуга народа" Александра Куницкого. Об этом сообщил в среду депутат Рады из этой же фракции Александр Дубинский.

"Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газе. Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на шесть фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен (около 30 долларов) увеличивается до 3 тыс. гривен (более 110 долларов)", - написал Дубинский в Telegram-канале, опубликовав соответствующие документы.

Их них следует, что служебных лиц Министерства инфраструктуры подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями").

Ранее Дубинский в своем видеоблоге уже обвинял Криклия в коррупции и создании теневого офиса, через который якобы проходят все инфраструктурные схемы.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Помпео в ходе выступления с Нетаньяху обвинил Иран в разжигании террора во время пандемии
При этом иранский народ испытывает страдания, подчеркнул госсекретарь США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС