Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении министра инфраструктуры

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия по иску депутата Верховной рады из фракции "Слуга народа" Александра Куницкого. Об этом сообщил в среду депутат Рады из этой же фракции Александр Дубинский.

"Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газе. Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на шесть фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен (около 30 долларов) увеличивается до 3 тыс. гривен (более 110 долларов)", - написал Дубинский в Telegram-канале, опубликовав соответствующие документы.

Их них следует, что служебных лиц Министерства инфраструктуры подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями").

Ранее Дубинский в своем видеоблоге уже обвинял Криклия в коррупции и создании теневого офиса, через который якобы проходят все инфраструктурные схемы.