Варшавский договор: ответ НАТО или попытка навязать социализм Европе?

Свое название этот документ получил в честь польской столицы, где и был подписан в 1955 году

Ровно 65 лет назад СССР и семь европейских стран заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, также известный как Варшавский договор. На его основе был создан военный союз (Организация Варшавского договора — ОВД), основной целью которого было поддержание мира в послевоенной Европе. Кроме СССР участниками союза стали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия — все социалистические страны Восточной Европы, за исключением Югославии.

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Стороны обязались помогать друг другу в случае военной угрозы, а также разместить на своих территориях части Советской армии. Это подчеркивало доминирующую роль Москвы в новом альянсе. Срок действия Варшавского договора составлял 20 лет с автоматическим продлением на десять лет для тех государств, которые за год до истечения срока не передадут правительству Польши заявления о его денонсации. ОВД была создана в ответ на ратификацию западными государствами Парижских соглашений 1954 года, которые предусматривали создание военной группировки Западноевропейского союза и включение ФРГ в состав НАТО. Планы ремилитаризации Западной Германии вызывали наиболее серьезное беспокойство в Москве. Начало противостояния После окончания Второй мировой войны Европа оказалась разделена на американские и советские сферы влияния. Столкновение идеологических и военных интересов Москвы и Вашингтона вылились в новое противостояние. Выражение "холодная война" впервые употребил британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в статье "Ты и атомная бомба". Она была опубликована в еженедельнике Tribune 19 октября 1945 года. Оруэлл предположил, что государства, у которых появится атомная бомба, превратятся в сверхдержавы. Из-за военного равенства они не будут вступать в прямые столкновения, но, "оставаясь непобедимыми, будут находиться в состоянии перманентной холодной войны со своими соседями". Это точно описывало то, что происходило в отношениях Москвы и Вашингтона в послевоенные годы.

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После смерти Сталина в 1953 году СССР занял более примирительную позицию по отношению к Западу. Первым ощутимым последствием новой советской политики стало соглашение по Австрии в мае 1955 года. После освобождения от нацистов страна была разделена на четыре зоны оккупации — советскую, американскую, британскую и французскую. Австрийский государственный договор официально положил конец войне в этой стране и вернул ей независимость при условии соблюдения постоянной политики нейтралитета. Но, несмотря на обнадеживающие жесты, между СССР и США сохранялись недоверие и разногласия. Главным камнем преткновения для двух сверхдержав в Европе оставался статус Берлина. Строительство Берлинской стены летом 1961 года закрыло последнюю точку пересечения между Западом и Востоком. До ее возведения Варшавский договор существовал в основном на бумаге, но затем страны советского блока начали проводить масштабные учения и демонстрировать военную мощь. Структура ОВД Высшим органом организации был Политический консультативный комитет (ПКК), который отвечал за проведение совещаний и рассмотрение общих вопросов. В его встречах, как правило, принимали участие руководители коммунистических и рабочих партий, а также главы правительств государств — членов ОВД.

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Объединенные вооруженные силы (ОВС) ОВД состояли из военнослужащих, выделенных армиями государств-союзников (кроме того, страны направляли для ОВС вооружения и технику). Численность контингентов согласовывалась двусторонними межправительственными соглашениями между СССР и другими странами. Документы обновлялись раз в пять лет. Четыре группы войск ОВС ОВД располагались на территории ГДР, Чехословакии, Польши и Венгрии. Объединенное командование возглавлял главнокомандующий ОВС ОВД. Эту должность занимали маршалы Советского Союза Иван Конев (1955–1960), Андрей Гречко (1960–1967), Иван Якубовский (1967–1976), Виктор Куликов (1977–1989) и генерал армии Петр Лушев (1989–1991). При главнокомандующем ОВС был создан штаб, располагавшийся в Москве. Объединенные войска стран-участниц контролировали министры обороны. Комитеты министров обороны и Военный совет разрабатывали рекомендации по укреплению обороноспособности участников альянса, а также занимались развитием и модернизацией вооруженных сил. В 1976 году стороны также утвердили Комитет министров иностранных дел и Объединенный секретариат для улучшения политического сотрудничества. Первые на выход Всего через год после создания ОВД, 2 ноября 1956 года, Венгрия предприняла попытку покинуть договор. Венгерское восстание против коммунистов во многом было связано с внутрипартийной борьбой в стране и с событиями в самом СССР. Разоблачение Никитой Хрущевым культа личности Сталина, а также его примирение с югославским лидером Иосипом Брозом Тито (которого Сталин называл чуть ли не фашистом) в Венгрии восприняли как сигнал к "оттепели". Но руководство страны во главе с лидером Венгерской социалистической рабочей партии Матьяшем Ракоши не желало перемен и продолжало политику, из-за которой в стране продолжал ухудшаться уровень жизни. Демонстрация в Будапеште 23 октября переросла в вооруженное восстание.

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В конце концов Ракоши сменил председатель правительства, более прогрессивно настроенный социалист Имре Надь. К тому моменту ситуация в Венгрии уже вышла из-под контроля, протестующие требовали вывода из республики советских войск и "десталинизации". Сам Надь, скорее, поддерживал эти выступления. Страна раскололась на просоветский и реформистский лагеря, фактически в республике началась гражданская война. Какое-то время Москва и Будапешт пытались договориться, но после провозглашения 1 ноября венгерской декларации о нейтралитете Будапешт принял решение покинуть Варшавский договор и обратился за поддержкой в ООН. Из-за нового статуса Австрии Венгрия имела стратегическое значение для Москвы. Ни о каком нейтралитете в условиях холодной войны не могло идти и речи, а тем более о выходе из в ОВД. В результате Никита Хрущев решился на применение силы. Утром 4 ноября в Будапешт вошли советские войска. Им противостояли вооруженные отряды венгерского ополчения численностью около 20 тыс. человек. Восстание было подавлено всего за четыре дня. Венгрия вернулась под управление коммунистов, а бывшего главу мятежного правительства Имре Надя осудили и казнили в 1958 году. Операция "Дунай" На территории всех стран, входивших в ОВД, регулярно проводились совместные командно-штабные и войсковые учения. Кроме того, стороны координировали деятельность разведок. При этом единственной совместной операцией ОВД с применением реальной силы стали события в стране-союзнице — в Чехословакии в августе 1968 года. Попытка первого секретаря ЦК Компартии страны Александра Дубчека создать "социализм с человеческим лицом" закончилась его арестом и введением в Чехословакию войск Варшавского договора. В Советском Союзе опасались, что проводимые Дубчеком реформы приведут к нестабильности, особенно в Польше и ГДР. Ситуация слишком напоминала венгерские события. В ночь на 20 августа войска Варшавского договора без предупреждения вторглись в республику. В операции под названием "Дунай" принимали участие контингенты СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. Численность войсковой группировки составила около 240 тыс. человек, что стало крупнейшей военной операцией в Европе после окончания Второй мировой войны.

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В первые же сутки после введения войск все стратегические объекты Чехословакии были взяты под контроль, а руководство арестовано. Редкие очаги сопротивления носили, скорее, локальный характер. Как пишет в своей книге Леонид Млечин, на встрече с членами чехословацкого руководства в Москве, состоявшейся уже после вторжения, первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев так аргументировал свою позицию: "Вы делаете то, что вам заблагорассудится, не обращая внимания на то, нравится нам это или нет. Чехословакия находится в пределах тех территорий, которые в годы войны освободил советский солдат. Границы этих территорий — это наши границы. И так будет всегда", — заявил он чехословацким руководителям. Операция "Дунай" положила конец периоду либеральных преобразований в республике — так называемой Пражской весне. Вывод советских войск из Чехословакии начался только в 1990 году и был завершен в 1991-м. Разногласия альянса Реакция Москвы на события в Венгрии и Чехословакии стала твердым сигналом со стороны СССР, что Западу не позволят вторгаться в Восточную Европу под предлогом защиты "демократии". Возможность вмешательства СССР (в том числе военного) во внутренние дела стран социалистического блока на Западе назвали "доктриной ограниченного суверенитета", или "доктриной Брежнева". В Москве этот термин вызывал возмущение, в Кремле его называли не иначе, как антисоветской клеветой.

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ОВД было трудно назвать союзом, который безоговорочно поддерживал любые решения СССР. В истории Варшавского договора хватает примеров разногласий внутри блока. К примеру, в 1961 году Албания прекратила участие в деятельности ОВД, а в 1968 году официально покинула организацию. Лидер страны Энвер Ходжа принял такое решение в знак протеста против вторжения в Чехословакию, в котором также отказалась участвовать и Румыния. Географическое положение Албании не позволило насильно удержать страну в договоре. От границ стран соцблока ее отделяла нейтральная Югославия. В 1980-е годы ГДР и Чехословакия выступили против развертывания советских ядерных ракет на своей территории. Несмотря на продолжающееся в Европе противостояние между Востоком и Западом, с конца 60-х годов ФРГ начала активно развивать все более тесные отношения с ГДР, Польшей, Чехословакией и СССР. Западная Германия стремилась разрядить напряженность между двумя военными блоками. Попытки Бонна (тогдашней столицы ФРГ) нормализовать отношения с СССР и странам соцлагеря известны как "Новая восточная политика", или Ostpolitik. За усилия в этом направлении федеральный канцлер ФРГ Вильям Брандт даже получил в 1971 году Нобелевскую премию мира. Распад договора Варшавский договор оставался основным просоциалистическим военным союзом на протяжении всей холодной войны. Некоторые историки считают, что Москва использовала его не как противовес НАТО, а скорее как возможность идеологического и политического влияния на восточноевропейские страны. В 1985 году договор продлили еще на 20 лет в связи с истечением срока действия. Но на фоне политических преобразований в СССР и странах Восточной Европы в 1990 году организацию решили реформировать и придать ей исключительно политический характер. В некотором смысле это решение расценивалось как признак окончания затянувшегося на десятилетия противостояния с США.

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