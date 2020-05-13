Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов". Документ, инициированный "Слугой народа", был раскритикован большинством политических сил парламента, в том числе и представителями пропрезидентской силы, и в результате набрал всего 200 голосов поддержки из 226 необходимых.

Идея обращения авторства депутата от "Слуги народа" Александра Мережко состояла в призыве международных партнеров присоединиться к чествованию памяти всех, кто боролся за победу в войне. В то же время документ был полон антироссийской риторики, в частности, содержал призыв противостоять "попыткам присвоить общую победу", а также заявление об "агрессивной политике" России. "Верховная рада призывает <...> к противодействию любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы-победители, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушения прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств Европы, в частности, Украины", - говорилось, кроме прочего, в тексте обращения.

Украинский парламент наряду с тезисами о подвигах бойцов и работников тыла, которые "завоевали Великую Победу", одновременно включил в документ посыл к событиям 2014 года, сделав очередной выпад в сторону России. "В 2014 году впервые после окончания Второй мировой войны в Европе одно государство - член ООН оккупировало и осуществило попытку аннексии части территории другого суверенного государства - члена ООН, что является тягчайшим международным преступлением против мира и безопасности человечества и международного правопорядка и неизбежно напоминает трагические события, которые происходили в Европе более 80 лет назад", - отмечалось в нем. Кроме того, в обращении предлагается тезис в духе предыдущей украинской власти о развязывании войны как Германией, так и СССР.

В результате текст обращения не удовлетворил в полной мере ни одну из политических сил. "Слуга народа" при голосовании за него показала самый провальный результат за всю работу Рады нового созыва - депутаты пропрезидентской силы за свою же инициативу смогли собрать только 128 голосов поддержки. "Это плевок в лицо всем ветеранам и всем, кто воевал с нацизмом", - так охарактеризовал текст обращения, поясняя свой отказ за него голосовать, один из "слуг" Максим Бужанский. Представители "Оппозиционной платформ - За жизнь" (ОПЗЖ) также жестко раскритиковали инициативу, выразив возмущение фактической подменой понятий касаемо событий тех лет. Член ОПЗЖ Нестор Шуфрич с трибуны Рады заявил, что депутаты вместо озвученных в обращении призывов "должны поблагодарить тех, кто вместе с украинским народом победил в Великой Отечественной войне, и именно в Великой, и именно в Отечественной".

Постановление не было поддержано и представителями партии экс-президента Петра Порошенко, несмотря на имеющиеся в документе антироссийские тезисы. Им их оказалось слишком мало, чтобы голосовать за обращение, как следовало из комментария соратницы бывшего украинского лидера Ирины Геращенко. Кроме того, по ее словам, документ оказался запоздалым.

Переписывание истории

На Украине после государственного переворота в 2014 году и прихода к власти президента Порошенко на государственном уровне стала меняться трактовка событий Великой Отечественной войны. В 2014 году в стране началась политика декоммунизации и героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры. В 2015 году на законодательном уровне 8 мая был утвержден Днем памяти и примирения с целью чествования жертв Второй мировой войны, а 9 Мая с тех пор отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Тогда же Киев отказался от термина "Великая Отечественная война".

Подобный подход к событиям ВОВ остается и при нынешней власти. 7 мая директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович обнародовал ролик, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, в котором выступил против "культа Победы", заявил, что во время тех событий украинцы якобы воевали за "чужие интересы", а также поддержал идею героизации коллаборационистов, в годы войны сотрудничавших с гитлеровцами.

6 мая правительство Украины сняло ранее запланированный для рассмотрения вопрос об утверждении плана подготовки к празднованию Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины Победы. Вопрос был снят после заявления премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев отказывается от массовых мероприятий 9 мая из-за пандемии коронавируса. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" осудила правительство за отмену празднования 9 Мая, заявив, что карантин стал прикрытием политики отказа от Дня Победы. По мнению оппозиционеров, такое решение украинской власти говорит о неуважении к памяти героев Великой Отечественной войны.