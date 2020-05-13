{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео заявил, что провел с премьером Израиля продуктивные переговоры о сотрудничестве

Госсекретарь США отметил, что приверженность США безопасности Израиля остается неизменной

ТАСС, 13 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что провел в среду продуктивные переговоры о сотрудничестве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы [с Биньямином Нетаньяху] провели продуктивную дискуссию о том, как мы можем работать вместе, чтобы справиться со многими общими вызовами", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Израиль является "большим другом" США. "Приверженность США безопасности Израиля остается неизменной", - подчеркнул Помпео.

Перед встречей Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с американским госсекретарем борьбу с коронавирусом, противодействие агрессии Ирана в Сирии и регионе, а также продвижение мира с палестинцами в соответствии с планом президента Дональда Трампа. Премьер-министр Израиля также подчеркнул, что визит Помпео во время пандемии демонстрирует силу альянса США и еврейского государств.

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Зеленский сообщил, что второй этап смягчения карантина на Украине планируется на 22 мая
В то же время президент призвал украинцев продолжать носить маски и соблюдать другие установленные санитарно-гигиенические нормы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС