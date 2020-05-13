Помпео заявил, что провел с премьером Израиля продуктивные переговоры о сотрудничестве

ТАСС, 13 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что провел в среду продуктивные переговоры о сотрудничестве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы [с Биньямином Нетаньяху] провели продуктивную дискуссию о том, как мы можем работать вместе, чтобы справиться со многими общими вызовами", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Израиль является "большим другом" США. "Приверженность США безопасности Израиля остается неизменной", - подчеркнул Помпео.

Перед встречей Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с американским госсекретарем борьбу с коронавирусом, противодействие агрессии Ирана в Сирии и регионе, а также продвижение мира с палестинцами в соответствии с планом президента Дональда Трампа. Премьер-министр Израиля также подчеркнул, что визит Помпео во время пандемии демонстрирует силу альянса США и еврейского государств.