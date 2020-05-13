Оппозиция в Раде объявила бойкот премьеру Украины за отрицание Дня Победы

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде объявила тотальное игнорирование премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заявил, что для него не существует праздника 9 мая - Дня победы. Об этом в среду на брифинге сообщил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

В среду фракция в полном составе покинула зал заседаний Верховной рады перед выступлением главы правительства. "Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране. День Победы в Великой Отечественной войне является святым днем для миллионов украинцев. И такое пренебрежительное отношение главы правительства - это безобразие. Такого премьер-министра мы слушать не будем", - заявил Бойко.

Он сказал, что "ни в одном мероприятии, где будет участвовать Шмыгаль и его правительство", "Оппозиционная платформа - За жизнь" участвовать не будет. "Нам с ними не о чем больше говорить. И так будет продолжаться до тех пор, пока Шмыгаль не покается, не извинится перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые празднуют 9 мая", - добавил сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

Глава политсовета партии Виктор Медведчук 9 мая сообщил, что ОПЗЖ будет инициатором общественного движения, которое будет бороться за сохранение исторической памяти. "Эта защита, как и сама историческая память, сегодня нуждается в том, чтобы мы ее не просто восстановили, а чтили и уважали", - заявил Медведчук.

В канун Дня Победы депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спросили его, как согласно закону он собирается праздновать 9 Мая. "Он сказал, что такого праздника для него нет. О чем нам с ним дальше разговаривать? Он сказал, что такого праздника не существует. Для нас больше не существует премьер-министра Шмыгаля. Для нас есть человек, который сегодня занимает этот пост, при этом нарушает закон Украины, оскорбил ветеранов перед 9 Мая", - рассказал Рабинович после встречи.

Политик предупредил, все мероприятия с участием премьер-министра оппозиционная партия будет игнорировать. "Ни одной идеи, которую выдаст это недоправительство, мы больше не поддержим. Мы не хотим ни видеть, ни знать премьер-министра, который оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. Это моральные уроды", - заявил Рабинович.