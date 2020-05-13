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Европарламент одобрил соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией

За соглашение проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались
Здание Европейского парламента в Брюсселе EPA/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования, которое состоялось в среду в ходе пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За документы проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались.

Теперь документы, которые были подписаны Брюсселем и Минском 8 января, должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации. Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторон. Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь ожидается, что в лучшем случае это произойдет в июле.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с €80 до €35. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза - с 90 дней в году до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что с момента вступления его в силу Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга". Документ закрепляет предоставление белорусской стороне двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

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