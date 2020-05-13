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Пандемия коронавируса нового типа

В Болгарии из-за коронавируса объявлена чрезвычайная эпидемическая ситуация

Режим чрезвычайной эпидемической ситуации будет действовать по 14 июня

СОФИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Болгарии провело в среду в видеоформате внеочередное заседание, по итогам которого в стране объявлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС), который будет действовать с 14 мая по 14 июня.

Несколько часов назад президент страны Румен Радев подписал поправки к закону о здоровье, который разрешает правительству принимать решение о введении ограничений в зависимости от эпидемической ситуации. Закон был принят накануне Народным собранием (парламентом) страны. Режим ЧЭС приходит на смену чрезвычайному положению, которое автоматически прекращается в полночь.

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"После проведенной главным государственным санитарным врачом оценки существующего эпидемического риска в Болгарии констатирована непосредственная опасность для жизни и здоровья граждан. На основании этого глава Минздрава Болгарии предложил правительству объявить чрезвычайную эпидемическую ситуацию", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

"Сегодня в стране завершается чрезвычайное положение, одновременно был опубликован закон о здоровье, который дает возможность правительству вводить противоэпидемические ограничения. Мы воспользовались этим законом, так как существенного изменения эпидемической ситуации в стране пока не произошло. Правительство согласилось, что пандемия COVID-19 представляет реальную опасность для здоровья граждан, и приняло решение о введении ЧЭС", - объявил на брифинге министр здравоохранения Кирил Ананиев.

Министр подчеркнул, что к настоящему моменту эффективных методов лечения и иммунной профилактики нет, а вирус обладает высокой степенью заразности.

"На базе решения правительства будут приняты распоряжения о противоэпидемических мероприятиях, которые сохранятся. Они начнут действовать с полуночи. На данный момент введения дополнительных ограничений для граждан не планируется. Более того, с 5 июня планируется восстановить футбольный чемпионат страны, созданы условия для возобновления тренировок членов сборных команд. Карантинный 14-дневный режим для всех прибывающих на территорию Болгарии пока сохраняется", - уточнил Ананиев, отвечая на вопросы.

 

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БолгарияПандемия коронавируса нового типа
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