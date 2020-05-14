Переговоры контактной группы впервые пройдут с участием расширенной украинской делегации

Главной новацией в рамках этой инициативы стало решение Киева включить в свою делегацию переселенцев из Донбасса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, запланированное на четверг, станет первым после переговоров "нормандской четверки" на уровне глав МИД, состоявшихся в режиме видеоконференции 30 апреля. Участники этой "встречи" призвали стороны конфликта активизировать мирные усилия и поставили перед контактной группой задачи определить конкретную дату прекращения огня в зоне конфликта, продолжить подготовку к обмену пленными и открыть новые пункты пропуска на линии разделения сторон. В то же время эти контакты в очередной раз обнажили существующие между сторонами противоречия по вопросам политического урегулирования в Донбассе. Если глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предоставление Донбассу особого статуса ключевым положением минских договоренностей, подчеркнув, что все правовые аспекты для обеспечения его действия необходимо согласовывать в рамках прямого диалога сторон, то министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен пересекать свои "красные линии" и "говорить с незаконными формированиями" - Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

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Тем не менее в Киеве после консультаций глав МИД "нормандской четверки" признали необходимость активизировать минский процесс и с этой целью решили "повысить уровень представительности" украинской делегации в контактной группе. 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил расширенный состав и регламентировал полномочия делегации Украины. Делегацию по-прежнему возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма. Его первым заместителем стал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса Алексей Резников, заместителем - глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. В экономической подгруппе Киев представляет заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко, в политической - глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, в подгруппе по безопасности - замминистра обороны Александр Полищук. Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова - представитель Украины в гуманитарной подгруппе. Расширение делегации за счет включения в нее представителей профильных министерств и депутатов Верховной рады в офисе президента объяснили желанием "быстрее и эффективнее принимать решения" в Минске. "Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", - заявил глава офиса президента Андрей Ермак. . Главной же новацией в рамках этой инициативы стало решение Киева включить в свою делегацию переселенцев из Донбасса. "Мы будем привлекать перемещенных лиц, вынужденно проживающих на неоккупированных территориях, которые имеют на оккупированных территориях регистрацию, но были вынуждены покинуть свой дом. Мы будем приглашать их на все последующие заседания контактной группы", - заявил Ермак. В свою очередь вице-премьер, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников уточнил, что на переговорах будут присутствовать 10 переселенцев, их списки пока формируются. Ермак уточнил, что согласовать это расширение делегации Киев рассчитывает уже на ближайшем заседании контактной группы 14 мая. Шаг к консультативному совету? Эксперты полагают, что расширение Зеленским делегации на минских переговорах может представлять попытку "разделить ответственность за принятые в Минске решения с правительством, парламентом и группами влияния", чтобы избежать впоследствии нападок со стороны радикалов вплоть до обвинений в госизмене. "Это уменьшит вероятность внутрипартийных демаршей, как после решения о создании консультативного совета с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - считает, в частности, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он предположил, что инициатива президента может способствовать "расширению поля для диалога и спектра обсуждаемых проблем", а в результате может появиться "надежда на детальную проработку ключевых документов политического урегулирования".

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В республиках Донбасса такой вариант не исключают. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего допустил, что включение в переговоры 10 переселенцев возможно как механизм формирования консультативного совета, предусмотренного подписанными 11 марта 2020 года в Минске взаимными обязательствами и заблокированного впоследствии украинскими радикалами. В совет, как предполагалось, с правом решающего голоса должны были войти 10 представителей от Украины, 10 - от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. По мнению Дейнего, предложенный Киевом формат мог бы стать переходной моделью на пути формирования полноценного механизма общественного обсуждения проектов законодательных актов в рамках контактной группы. Не допустить подмены диалога Вместе с тем в республиках Донбасса новая инициатива украинского руководства особого доверия не вызвала. Главным является опасение, что Киев хочет переговоры об урегулировании конфликта превратить в "разговор с самим собой". Комментируя идею киевских властей привлечь к минским переговорам переселенцев, покинувших Донбасс, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заметила, что "эти представители будут назначены исполнительной властью Украины и в переговорах будут отражать ее мнение". В ЛНР тоже подчеркивают, что эта инициатива не должна стать подменой диалога с реальными представителями Донбасса. "Если киевские власти назначат людей, продвигающих их же позицию, и таким образом будут разговаривать сами с собой, это не приведет к урегулированию", - солидарен с коллегой глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Он напомнил, что в республиках Донбасса проживают от 3,5 млн до 4 млн человек. "Вот с этими 4 млн, против которых Украина ведет войну, и должна пытаться договориться Украина в рамках минского переговорного процесса. А не пытаться подменять их на удобных "ручных" псевдо-представителей", - отметил он. Не способствует атмосфере доверия и ситуация в сфере безопасности. Дейнего обратил внимание, что в последнее время украинская сторона на фоне декларируемых шагов с целью активизации минского процесса "с особым усердием усилила обстрел населенных пунктов Донбасса". По его словам, в республике только за две недели после заседания контактной группы 22 апреля были ранены пять мирных жителей, в том числе девочка шести лет. 21 раз под обстрел Вооруженных сил Украины попали города и поселки, в результате чего были разрушены и повреждены 16 жилых домов, несколько объектов инфраструктуры жизнеобеспечения. В этой ситуации, по мнению главы МИД ЛНР, украинская инициатива выглядит как желание просто "пустить пыль в глаза" европейцам и "нормандской четверке" в первую очередь. "Именно так в действительности выглядит "проактивность" украинской стороны в минских переговорах. А вся эта мишура с "усилением команды переговорщиков" от Украины, с участием в них псевдопредставителей Донбасса, это все розовые очки для сторонних наблюдателей", - сказал он. Повестка заседания

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