Переговоры контактной группы впервые пройдут с участием расширенной украинской делегации

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, запланированное на четверг, станет первым после переговоров "нормандской четверки" на уровне глав МИД, состоявшихся в режиме видеоконференции 30 апреля. Участники этой "встречи" призвали стороны конфликта активизировать мирные усилия и поставили перед контактной группой задачи определить конкретную дату прекращения огня в зоне конфликта, продолжить подготовку к обмену пленными и открыть новые пункты пропуска на линии разделения сторон.
В то же время эти контакты в очередной раз обнажили существующие между сторонами противоречия по вопросам политического урегулирования в Донбассе. Если глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предоставление Донбассу особого статуса ключевым положением минских договоренностей, подчеркнув, что все правовые аспекты для обеспечения его действия необходимо согласовывать в рамках прямого диалога сторон, то министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен пересекать свои "красные линии" и "говорить с незаконными формированиями" - Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Тем не менее в Киеве после консультаций глав МИД "нормандской четверки" признали необходимость активизировать минский процесс и с этой целью решили "повысить уровень представительности" украинской делегации в контактной группе. 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил расширенный состав и регламентировал полномочия делегации Украины.
Делегацию по-прежнему возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма. Его первым заместителем стал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса Алексей Резников, заместителем - глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. В экономической подгруппе Киев представляет заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко, в политической - глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, в подгруппе по безопасности - замминистра обороны Александр Полищук. Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова - представитель Украины в гуманитарной подгруппе.
Расширение делегации за счет включения в нее представителей профильных министерств и депутатов Верховной рады в офисе президента объяснили желанием "быстрее и эффективнее принимать решения" в Минске. "Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", - заявил глава офиса президента Андрей Ермак. .
Главной же новацией в рамках этой инициативы стало решение Киева включить в свою делегацию переселенцев из Донбасса. "Мы будем привлекать перемещенных лиц, вынужденно проживающих на неоккупированных территориях, которые имеют на оккупированных территориях регистрацию, но были вынуждены покинуть свой дом. Мы будем приглашать их на все последующие заседания контактной группы", - заявил Ермак. В свою очередь вице-премьер, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников уточнил, что на переговорах будут присутствовать 10 переселенцев, их списки пока формируются.
Ермак уточнил, что согласовать это расширение делегации Киев рассчитывает уже на ближайшем заседании контактной группы 14 мая.
Шаг к консультативному совету?
Эксперты полагают, что расширение Зеленским делегации на минских переговорах может представлять попытку "разделить ответственность за принятые в Минске решения с правительством, парламентом и группами влияния", чтобы избежать впоследствии нападок со стороны радикалов вплоть до обвинений в госизмене.
"Это уменьшит вероятность внутрипартийных демаршей, как после решения о создании консультативного совета с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - считает, в частности, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он предположил, что инициатива президента может способствовать "расширению поля для диалога и спектра обсуждаемых проблем", а в результате может появиться "надежда на детальную проработку ключевых документов политического урегулирования".
В республиках Донбасса такой вариант не исключают. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего допустил, что включение в переговоры 10 переселенцев возможно как механизм формирования консультативного совета, предусмотренного подписанными 11 марта 2020 года в Минске взаимными обязательствами и заблокированного впоследствии украинскими радикалами. В совет, как предполагалось, с правом решающего голоса должны были войти 10 представителей от Украины, 10 - от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.
По мнению Дейнего, предложенный Киевом формат мог бы стать переходной моделью на пути формирования полноценного механизма общественного обсуждения проектов законодательных актов в рамках контактной группы.
Не допустить подмены диалога
Вместе с тем в республиках Донбасса новая инициатива украинского руководства особого доверия не вызвала. Главным является опасение, что Киев хочет переговоры об урегулировании конфликта превратить в "разговор с самим собой". Комментируя идею киевских властей привлечь к минским переговорам переселенцев, покинувших Донбасс, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заметила, что "эти представители будут назначены исполнительной властью Украины и в переговорах будут отражать ее мнение".
В ЛНР тоже подчеркивают, что эта инициатива не должна стать подменой диалога с реальными представителями Донбасса. "Если киевские власти назначат людей, продвигающих их же позицию, и таким образом будут разговаривать сами с собой, это не приведет к урегулированию", - солидарен с коллегой глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Он напомнил, что в республиках Донбасса проживают от 3,5 млн до 4 млн человек. "Вот с этими 4 млн, против которых Украина ведет войну, и должна пытаться договориться Украина в рамках минского переговорного процесса. А не пытаться подменять их на удобных "ручных" псевдо-представителей", - отметил он.
Не способствует атмосфере доверия и ситуация в сфере безопасности. Дейнего обратил внимание, что в последнее время украинская сторона на фоне декларируемых шагов с целью активизации минского процесса "с особым усердием усилила обстрел населенных пунктов Донбасса". По его словам, в республике только за две недели после заседания контактной группы 22 апреля были ранены пять мирных жителей, в том числе девочка шести лет. 21 раз под обстрел Вооруженных сил Украины попали города и поселки, в результате чего были разрушены и повреждены 16 жилых домов, несколько объектов инфраструктуры жизнеобеспечения.
В этой ситуации, по мнению главы МИД ЛНР, украинская инициатива выглядит как желание просто "пустить пыль в глаза" европейцам и "нормандской четверке" в первую очередь. "Именно так в действительности выглядит "проактивность" украинской стороны в минских переговорах. А вся эта мишура с "усилением команды переговорщиков" от Украины, с участием в них псевдопредставителей Донбасса, это все розовые очки для сторонних наблюдателей", - сказал он.
Повестка заседания
Никаких изменений в позиции Киева не продемонстрировало и состоявшееся в среду заседание политической подгруппы. Как сказал представитель ЛНР Родион Мирошник, "кроме смены переговорщиков, каких-либо конструктивных изменений в переговорной позиции Киева не наблюдается". "Новый представитель Киева в политической рабочей группе пришел на заседание с позицией: мы за мир и привержены минским соглашениям, но из 13 пунктов не будем выполнять девятый по передаче границы, 11-й по закреплению "особого статуса" в Конституции и 12-й по согласованию с представителями ЛДНР принимаемых Радой законов, связанных с минскими соглашениями", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Заявления представителей официального Киева накануне видеоконференции контактной группы также свидетельствовали, что украинская сторона не планирует уделять сколько-нибудь серьезного внимания политическим вопросам. На повестке дня в первую очередь проблема безопасности, и "именно поэтому на следующей видеоконференции контактной группы Украина будет представлена заместителем министра обороны", сообщил Ермак 12 мая во время телефонного разговора с политическими советниками лидеров государств нормандского формата.
Конструктивно не удалось обсудить даже подготовку к обмену пленными. Как сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, украинская сторона отказалась предоставить информацию по удерживаемым лицам, а без этого дальнейшее продвижение в этом направлении невозможно. Ранее, по данным ДНР, в Киеве подтвердили 11 удерживаемых на Украине сторонников республики. Всего же, "по оперативным данным" ДНР, по состоянию на 8 мая украинской стороной удерживаются 126 человек, из них по 115 информация отсутствует или уточняется Киевом.
Вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска, по словам Кобцевой, новый представитель Украины в гуманитарной подгруппе Галина Третьякова предложила снять с повестки, объяснив, что украинская сторона обсуждать его пока не готова.
Консультации в Берлине
Тем не менее вечером в среду появились новости, внушающие надежду на то, что видеоконференция контактной группы в четверг окажется более плодотворной, чем работа тематических подгрупп.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который днем в среду, несмотря на ограничения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, прибыл спецбортом в Берлин, сообщил, что в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные двусторонние консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины.
По его словам, в ходе консультаций были достигнуты "соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате". "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы", - уверен он.