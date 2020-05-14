Байден и экс-главы ЦРУ и ФБР запрашивали данные о помощнике Трампа по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Представители администрации Барака Обамы, в том числе вице-президент Джозеф Байден, а также главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми запрашивали у спецслужб данные о помощнике нынешнего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкле Флинне. Соответствующая информация содержится в опубликованном в среду письме исполняющего обязанности директора Национальной разведки Ричарда Гренелла в ответ на запрос председателей финансового комитета и комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чака Грассли (республиканец, от штата Айова) и Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин).

"Мы получили список лиц, требовавших раскрытия сведений о генерале Майкле Флинне, и тех, кто имел доступ к этой информации. Данным представителям следует подтвердить получение информации, а также пояснить, зачем они запрашивали подобные сведения и что с ними делали, - говорится в заявлении сенаторов. - Мы оглашаем [список], поскольку американцы имеют право знать о том, что произошло. Признательны Ричарду Гренеллу и министру юстиции Уильяму Барру за их открытость и ответственность. Эти записи - шаг вперед в попытках выяснить, что предпринимала администрация Обамы в отношении расследования по России и касательно генерала Флинна".

Список запросов

В рассекреченном документе за подписями Гренелла и руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала Пола Накасоне отмечается, что запросы по Флинну направлялись в эту спецслужбу в период с 8 ноября 2016 года по 31 января 2017 года. В частности, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр обращалась семь раз, экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер - трижды, Бреннан делал запрос дважды. Коми, Байден, бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу и экс-посол в Москве Джон Теффт просили предоставить данные по одному разу.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017-го Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В феврале адвокаты Флинна попросили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение добивалось для него тюремного заключения на срок до шести месяцев. Вынесение приговора намечалось на 27 февраля, но потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР.

Тем не менее 7 мая Министерство юстиции США объявило о том, что прекращает уголовное дело в отношении Флинна после оценки "всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию". Решение было принято после того, как министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования".

В должности помощника президента по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором разведывательного управления Министерства обороны США.