Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел законопроект о введении санкций в отношении Китая из-за коронавируса, однако планирует его изучить.

Речь идет о законопроекте, внесенном ранее в Сенат Конгресса США республиканцем Линдси Грэмом. Инициатива предполагает возможность введения санкций против КНР, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. В среду во время встречи Трампа с губернаторами штатов Колорадо и Северная Дакота в Белом доме журналисты спросили у американского президента, подпишет ли он этот законопроект в случае его одобрения Конгрессом США. "Я уважаю Линдси Грэма. <...> Без сомнений, я изучу его [законопроект], пока что я его не видел", - ответил на это глава вашингтонской администрации.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее назвал предложенный Грэмом законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты". Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала вспышки болезни, вызываемой коронавирусом нового типа (COVID-19), Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах пандемии. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".