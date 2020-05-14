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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла запросила экстренное заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников в страну

Ранее власти страны объявили, что им удалось предотвратить проникновение группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в республике и убить президента страны Николаса Мадуро

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Венесуэла просит Совет Безопасности ООН провести экстренное обсуждение в связи с предполагаемым вторжением, якобы организованным США и Колумбией с целью смены власти в стране. Об этом говорится в письме постпреда Венесуэлы Самуэля Монкады на имя председателя Совета Безопасности, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

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В 14-страничном обращении Монкада информирует СБ ООН о том, что "с 3 на 4 мая группа наемников и террористов, организованная, профинансированная и защищаемая правительствами Колумбии и США, незаконно проникла на территорию Венесуэлы".

"В связи с этим я хотел бы запросить <...> срочное обсуждение [в СБ ООН], необходимое, чтобы, во-первых, признать акт агрессии со стороны Боготы и Вашингтона в отношении Венесуэлы <…>, который имел целью подорвать безопасность в регионе, а во-вторых, выработать четкое заявление, осуждающее угрозы применения силы в любой форме против Венесуэлы".

3 мая венесуэльские власти объявили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро.

Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Теги
СШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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