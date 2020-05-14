Суд допустил возможность обвинить экс-помощника Трампа Флинна в лжесвидетельстве

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Федеральный судья округа Колумбия Эммет Салливан допустил возможность выдвижения обвинений в лжесвидетельстве в отношении Майкла Флинна, являвшегося до февраля 2017 года помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Это следует из распространенного в среду постановления суда.

Судья распорядился назначить независимым консультантом по делу - так называемым другом суда (amicus curiae) - бывшего федерального судью Джона Глисона. В этой роли он должен будет "предоставить аргументы против запроса правительства (стороны обвинения - прим. ТАСС) о закрытии дела".

"Amicus curiae должен будет рассмотреть вопрос о том, следует ли суду выпустить постановление с обоснованием того, почему Флинн не должен обвиняться в лжесвидетельстве под присягой", - подчеркивается в документе.

Как отмечает газета Politico, под лжесвидетельством в данном случае судья может подразумевать то, что Флинн сначала признал себя в суде виновным в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), а затем отозвал признание вины и отказался от сделки со следствием.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017-го он был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В феврале адвокаты Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение добивалось для него тюремного заключения на срок до шести месяцев. Вынесение приговора намечалось на 27 февраля, но потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020-го отозвал признание вины и отказался от сделки.

7 мая Министерство юстиции США объявило о том, что прекращает уголовное дело в отношении Флинна после оценки "всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию". Решение было принято после того, как министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования".

Позднее пресс-секретарь президента Кейли Макинэни на брифинге для журналистов заявила, что, по мнению Белого дома, ФБР фактически совершило преступление против Флинна. По ее словам, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение Флинна.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором разведывательного управления Министерства обороны США.