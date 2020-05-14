США будут добиваться в СБ ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

ООН, 14 мая. /ТАСС/. США считают необходимым усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран и будут добиваться продления оружейного эмбарго, срок которого истекает 18 октября. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении постоянного представительства США при ООН.

"Нарушения Ираном наложенного Советом Безопасности ООН оружейного эмбарго требуют большего, а не меньшего давления со стороны совета. США будут безустанно работать вместе с коалицией стран, обеспокоенных данной ситуацией, чтобы запрет на закупку оружия был продлен", - подчеркнули в постпредстве.

Там также проинформировали, что по инициативе США в среду члены Совета Безопасности провели обсуждение совершенного Ираном 22 апреля запуска военного спутника Noor. В США назвали данный запуск "еще одним примером грубого нарушения Ираном резолюции 2231 Совбеза ООН".

Во вторник постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как более не являются членом иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для продления эмбарго нет никаких причин и его срок должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено в резолюции СБ.