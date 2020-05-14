В Госдепе рассказали о целях поездки Помпео в Израиль

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Обсуждение вопроса об аннексии еврейским государством палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине не являлось целью поездки госсекретаря США Майкла Помпео в Израиль. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Я думаю, нам следует развеять представления о том, что мы пролетели полмира для того, чтобы поговорить об аннексии. Эти сообщения были некорректными", - сказал он, имея в виду публикации в ряде СМИ. "Это не было целью поездки", - добавил американский дипломат.

"Это не было главной темой", - подчеркнул в свою очередь другой представитель внешнеполитического ведомства США.

В среду Помпео посетил Израиль. Это была его первая иностранная поездка почти за два месяца. Госсекретарь провел в Иерусалиме отдельные встречи с премьер-министром, лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и главой партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем, а также бывшим главой Генштаба израильской армии Габи Ашкенази, который 14 мая станет министром иностранных дел в новом правительстве Израиля.

Ранее газета The Jerusalem Post утверждала, что одной из главных тем переговоров Помпео в Израиле будут шаги по реализации мирного плана президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым Израиль планирует провести аннексию территорий на Западном берегу Иордана и в Иорданской долине.

Планы аннексии

Речь идет о реализации предполагаемых планов нового коалиционного правительства Израиля. Ранее Трамп и Нетаньяху огласили в Вашингтоне ключевые положения американской программы мирного палестино-израильского урегулирования, заявив, в частности, о намерении властей США признать еврейские поселения израильской территорией. 22 апреля Помпео сообщил, что окончательное решение по данному вопросу остается за Израилем.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реализация предполагаемых планов нового правительства Израиля по аннексии ряда территорий на Западном берегу Иордана подорвет процесс ближневосточного урегулирования. Она подчеркнула, что Россия считает необходимым придерживаться международно-правовой базы урегулирования, включая резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.