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Военный корабль США проследовал через Тайваньский пролив

Это уже второй случай появления американского корабля в регионе за последние три недели

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 мая. /ТАСС/. Корабль ВМС США в четверг утром совершил проход в южном направлении через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Об этом сообщило оборонное ведомство в Тайбэе.

Пресс-служба 7-го флота США на своей странице в Facebook уточнила, что речь идет об эсминце USS McCampbell типа Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением. Подчеркивается, что он проследовал через Тайваньский пролив "в поддержку действий по обеспечению безопасности и стабильности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Это уже второй случай появления американского корабля в регионе за последние три недели. Как отмечают наблюдатели, этот шаг, способный усилить напряженность в отношениях с Пекином, символизирует поддержку Вашингтона тайваньской администрации во главе с Цай Инвэнь в преддверии ее инаугурации на второй срок полномочий 20 мая. КНР обвиняет ее в сепаратистских устремлениях.

Власти Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе, а также предостерегают Белый дом от контактов с тайбэйской администрацией и поставок вооружений острову.

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