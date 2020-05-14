{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Китай может ввести санкции против США из-за связанных с коронавирусом обвинений

По данным издания Global Times, в санкционный список также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал исковую жалобу в отношении китайских властей

ТАСС, 14 мая. Китай рассматривает возможность введения санкций в отношении четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина в связи с его действиями, которые якобы могли привести к пандемии заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в четверг газета Global Times со ссылкой на источники.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным издания, в санкционный список также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал исковую жалобу в отношении китайских властей, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Как отмечает газета, Китай намерен не просто ответить символически, но предпринять контрмеры, которые "будут болезненными" для США.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал предложенный Грэмом законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты". Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еврокомиссия изучит законность экстренных мер, принятых странами ЕС для борьбы с пандемией
Главная критика в ходе слушаний была адресована правительству Венгрии. Виктора Орбана обвиняют в фактическом захвате власти под предлогом пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС