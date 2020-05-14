СМИ: Китай может ввести санкции против США из-за связанных с коронавирусом обвинений

ТАСС, 14 мая. Китай рассматривает возможность введения санкций в отношении четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина в связи с его действиями, которые якобы могли привести к пандемии заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в четверг газета Global Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в санкционный список также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал исковую жалобу в отношении китайских властей, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Как отмечает газета, Китай намерен не просто ответить символически, но предпринять контрмеры, которые "будут болезненными" для США.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал предложенный Грэмом законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты". Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).