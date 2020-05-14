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Пандемия коронавируса нового типа

LA Times: ФБР изъяло телефон у сенатора для расследования сделок на бирже перед пандемией

Речь идет о сенаторе от Северной Каролины Ричарде Берре

ТАСС, 14 мая. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в ночь на четверг изъяли мобильный телефон сенатора от Северной Каролины Ричарда Берра в рамках расследования дела об использовании закрытой информации о коронавирусе при операциях на бирже. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

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По ее данным, ранее следователи сумели извлечь данные из облачного хранилища информации на аккаунте законодателя в сервисе Apple. На основе этих сведений они получили ордер на изъятие телефона. Представители сенатора пока не прокомментировали ситуацию. В ФБР и Министерстве юстиции США также не подтвердили сообщение газеты.

Берр занимает пост председателя специального комитета по разведке Сената Конгресса США и в начале года принимал участие в закрытых брифингах, на которых шла речь о прогнозах относительно распространения коронавируса и его влиянии на экономику, в том числе на биржи. Как сообщала ранее телекомпания CNN, в феврале, перед обвалом основных торговых площадок, Берр продал акции на общую сумму до $1,7 млн. При этом сам он утверждал, что его решения были основаны на общедоступной информации.

В конце марта министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали расследование из-за сделок Берра и ряда других сенаторов, имевших доступ к закрытой информации о ситуации с коронавирусом. По закону члены Конгресса США не могли использовать эти сведения для получения финансовой выгоды.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84 тыс., выздоровели свыше 243 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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