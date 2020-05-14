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Пандемия коронавируса нового типа

Еврокомиссия изучит законность экстренных мер, принятых странами ЕС для борьбы с пандемией

Главная критика в ходе слушаний была адресована правительству Венгрии. Виктора Орбана обвиняют в фактическом захвате власти под предлогом пандемии

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия изучит режим экстренных полномочий, которые получили правительства государств ЕС для борьбы с пандемией, на предмет их соответствия легальным нормам ЕС. Об этом заявила в четверг замглавы Еврокомиссии по вопросам транспарентности и европейских ценностей Вера Юрова в ходе онлайн-сессии Европарламента.

Главная критика в ходе слушаний была адресована правительству Венгрии и лично премьеру Виктору Орбану, который, по мнению депутатов от ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии и ряда других фракций, "фактически совершил захват власти под предлогом пандемии".

"Еврокомиссия пристально следит за соответствием европейским нормам всех режимов чрезвычайных полномочий, полученных правительствами государств ЕС для борьбы с пандемией, - заявила Юрова. - Результаты этой работы мы представим в докладе, который будет опубликован в конце года".

Она привела набор критериев, которые должны соблюдаться в странах ЕС, чтобы Брюссель не счел экстренные полномочия правительств чрезмерными. Во-первых, срок действия этих полномочий должен быть четко ограничен. Во-вторых, парламенты каждой из стран ЕС должны иметь возможность досрочно прекратить расширенные полномочия правительства, если сочтут, что исполнительная власть допускает злоупотребления. В-третьих, Юрова подчеркнула необходимость соблюдения максимальной транспарентности, предоставления гарантий свободы СМИ и недопустимости каких бы то ни было ограничений в этой сфере.

Парламент Венгрии 30 марта предоставил правительству страны широкие экстренные полномочия, неограниченные по времени для борьбы с пандемией. Представители венгерской оппозиции и европейские неправительственные организации обвиняют правительство Венгрии в гонениях на оппозицию, давлении на журналистов, арестах активистов, перераспределение средств государственных и местных бюджетов в интересах сторонников правящей партии.

Теги
ВенгрияОрбан, ВикторПандемия коронавируса нового типа
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