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В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что "ни о каких играх за спиной речи не идет"

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - прокомментировал он ситуацию агентству РБК-Украина.

По словам главы внешнеполитического ведомства, переговоры в Берлине состоялись "из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений". Кроме того, он утверждал, что они стали возможны "в связи с активным подходом украинской стороны", который заключается в расширении делегации для работы в Контактной группе. При этом Кулеба в очередной раз обвинил Москву в отсутствии продвижения в урегулировании конфликта в Донбассе.

Дмитрий Козак в среду посетил Берлин, где в ведомстве федерального канцлера Германии участвовал в дополнительных консультациях по урегулированию конфликта на востоке Украины. Позже он сообщил, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в Контактной группе. Он также сообщил, что диалог в Берлине прошел в конструктивном ключе, а его участники достигли соглашения о взаимных действиях по урегулированию конфликта на Украине.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссия
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